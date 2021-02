Cuba: Reprimen a varios directivos del ICLEP en operativo nacional

MIAMI, Estados Unidos.- Víctimas de un operativo nacional de la Policía Política, directivos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) fueron arrestados arbitrariamente, interrogados, amenazados de cárcel, agredidos de forma verbal y sufrieron cortes de sus comunicaciones durante este fin de semana, informó la organización en un comunicado.

Alberto Corzo, director ejecutivo del ICLEP, fue arrestado por poco más de 24 horas el pasado viernes 5 de febrero y conducido a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 001 del municipio Colón, en un operativo encabezado por el mayor de la Policía Política y segundo jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado en la provincia de Matanzas, Orlando Figueroa.

“Me arrestaron a eso de la 1:00 pm del viernes y me llevaron para la unidad de la PNR de Colón y no registraron mi ingreso en la misma. Fui llevado a un calabozo y me interrogaron por primera vez el mismo viernes a eso de las 6:30 pm y el sábado alrededor de la 1:00 pm me volvieron a interrogar”.

Corzo contó que el segundo interrogatorio estuvo a cargo del jefe de enfrentamiento de la provincia de Matanzas, teniente coronel Richard David, otro oficial que se hizo llamar Fernando y un tercero que no se identificó.

El director del ICLEP, que fue liberado el sábado 6 de febrero en horas de la tarde, asegura que la Policía Política está muy preocupada por la cobertura que desde las páginas de los medios de comunicación del ICLEP se le está dando a las actividades organizadas por la sociedad civil cubana, principalmente los sucesos que han ocurrido frente al Ministerio de Cultura y los protagonizados por el Movimiento San Isidro.

“Insistían en conocer detalles de nuestra política editorial, las vías y la forma en que recibimos los recursos para poder trabajar y se enfocaron en conocer las estrategias de trabajo en tres medios fundamentales, Amanecer Habanero, El Espirituano y Páginas Villareñas”.

“Tú tienes un pie adentro y uno afuera de la prisión. Tienes un expediente abierto”, lo amenazaron.

Asimismo, el ICLEP denunció que, también el viernes 5, fue detenido arbitrariamente Juan Manuel Moreno Borrego, director del medio de comunicación comunitario del ICLEP Amanecer Habanero.

Moreno Borrego fue amenazado con prisión por publicar una serie de entrevistas de integrantes del Movimiento San Isidro en las páginas del medio informativo que dirige.

“Lo que más le preocupa a la Policía Política es la cobertura que desde las páginas de Amanecer Habanero le estamos dando a la labor cívica de los miembros del Movimiento San Isidro y las críticas que he hecho a los personeros de régimen en las redes sociales”, dijo Moreno Borrego.

“Aunque sea lo último que haga en vida yo voy a cerrar tu periodiquito y después voy a destruir al ICLEP en el resto del país. De un plumazo yo desaparezco el periodiquito tuyo y a ti nadie te va a encontrar”, dijo un agente que se hizo llamar Fidel al periodista.

El sábado 6 de febrero fue arrestado arbitrariamente en Sancti Spíritus el director de capacitación del ICLEP, Pedro Luis Hernández, y conducido a la Unidad Provincial de instrucción Penal conocida como el Vivac.

Hernández fue sometido a un interrogatorio de varias horas, con reiteradas amenazas físicas y agresiones verbales. “Los interrogatorios fueron con mucha violencia verbal y amenazas de agresiones físicas inminentes por parte del teniente coronel, que daba puñetazos en la mesa frente a mí y gesticulaba como si fuera a agredirme. Me ofendían diciéndome con mucho odio e ira que somos unos comemierdas, asalariados del imperio, papagayos pagados y que me van a poner muchos años preso”, relató.

También fueron bloqueados de forma intermitente los teléfonos de los directores de los medios de comunicación comunitarios del ICLEP Cocodrilo Callejero, Cimarrón de Mayabeque, El Majadero de Artemisa, Panorama Pinareño y El Espirituano.

