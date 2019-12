MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano dio a conocer el pasado viernes su preocupación por la situación de los derechos humanos en EE.UU. Así lo expresó Yuri Gala López, director de Temas Bilaterales de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, quien hizo extensiva su queja a la Encargada de Negocios de Washington en La Habana, Mara Tekach.

“Hoy recibí en el MINREX a Encargada de Negocios de EEUU, a la que pedí trasladara a su gobierno las profundas preocupaciones e insatisfacciones de Cuba por la conducta y trayectoria deplorables del Gobierno de EEUU en materia de derechos humanos”, escribió el funcionario en su cuenta en Twitter.

Aunque la publicación de Gala López se limitó a notificar sobre el encuentro, los movimientos de la Encargada de Negocios de EE.UU. en La Habana y sus reuniones con activistas y líderes opositores en la Isla no han pasado desapercibidos.

La periodista oficialista Norelys Morales Aguilera, editora del blog Cuba, Isla Mía, reseñó el encuentro entre Gala López y Mara Tekach y acusó a la funcionaria estadounidense de “provocar” al gobierno cubano.

“A la Encargada Mara Tekach se le ha visto instruyendo a personajillos sin crédito y de actuar antisocial para promoverlos como supuestos activistas de derechos humanos, provocaciones que el gobierno cubano ha tratado con mesura, pero es una injerencia desatinada”, escribió Morales Aguilera, periodista de Telecubanacán.

Ante el deterioro de las relaciones entre La Habana y Washington, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla advirtió sobre una eventual ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Cuba y EEUU pueden convivir dentro de sus diferencias. No hay que esperar en este momento, ni nosotros pensaríamos en una ruptura diplomática, pero de la misma manera en que no nos amedrenta ninguna amenaza o medida de bloqueo, no admitiremos chantaje alguno en el plano diplomático”, publicó el funcionario en Twitter el pasado 19 de noviembre.

Según Rodríguez, el objetivo de Estados Unidos es dañar la economía y a la vez el bienestar de la familia cubana, como clara violación de los más elementales derechos humanos del pueblo.