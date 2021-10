MIAMI, Estados Unidos. — La presentadora rusa Natalya Sevina, más conocida como Princesa, reveló al portal digital 63Ru la pesadilla que vivió durante su reciente viaje a Cuba, país al que había catalogado previamente como la tierra de sus sueños.

El famoso showman de Samara fue a la isla caribeña de vacaciones, pero terminó rehén de las autoridades sanitarias, que le aseguraron que había sido diagnosticado positivo al coronavirus.

“Luego de cuatro maravillosos días de descanso, de disfrutar y de abrazar y conocer a muchos turistas, al quinto me entero que la prueba de PCR que me tomaron al llegar al aeropuerto de Cayo Coco dio positiva. Entonces me envían a la sala de aislamiento”, contó.

Sevina fue aislada en un edificio, donde fue supervisada junto a otros pacientes que, supuestamente, también habían dado positivo.

“No se nos permitió salir de la habitación; la comida estaba fría e inservible; la basura no se tiraba; las habitaciones no se limpiaban; la ropa de cama y las toallas no se cambiaban. ¡Nos tenían literalmente como cerdos!”, denunció la presentadora.

“Todos, de repente, dejaron de entender y hablar ruso. No sé cómo es una prisión, pero aquí me sentí prisionera”.

Según la damnificada, en el hotel donde fueron aislados no había conexión a Internet y a la dirección de la instalación “no le importaba en absoluto que las personas que estaban encerradas tuvieran hijos y parientes en Rusia.

Natalya Sevina ya había tenido COVID-19 y contaba con una prueba PCR negativa que se había hecho días antes en Rusia. En ese sentido, explicó que su positivo en Cuba no fue obra de la casualidad.

“Posteriormente nos enteramos que esta es la política de Cuba con los turoperadores para blanquear el dinero de las compañías de seguros turísticos. Por cada “positivo” Cuba recibe fondos… ¡Más de mil dólares!”.

No es primera vez que turistas extranjeros denuncian situaciones similares durante su estancia en Cuba. En julio de 2021, una pareja de turistas canadienses radicados en Quebec reveló a la televisión de ese país la pesadilla de haber viajado al país caribeño en medio de la pandemia de COVID-19.

En esa ocasión, Claudia Gagné y su esposo habían volado a Cuba con las dos dosis requeridas. Sin embargo, Gagné dio positivo al coronavirus, teniendo que desembolsar una elevada cifra para poder costearse la atención médica.

La mujer aseguró a TVA Nouvelles que los funcionarios que llamaron a su puerta o el personal médico del hospital nunca le proporcionaron pruebas de que hubiera dado positivo por COVID-19, por lo que dijo estar convencida de haber sido víctima de una estafa.

