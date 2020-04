“Te voy a sacar” de tu casa: Policía amenaza a la periodista Mónica Baró

MIAMI, Estados Unidos. – Este martes, la reportera cubana Mónica Baró, ganadora del Premio García Márquez de Periodismo, denunció en Facebook las amenazas en su contra lanzadas por un supuesto ciudadano común, y, más adelante, por la propia Policía, tras tomar varias fotos desde la ventana de su apartamento.

Después que la reportera consiguió una imagen panorámica de la aglomeración de personas reunida en los bajos de su edificio, en Playa, “un hombre que está en la multitud” comenzó a amenazarla “delante de decenas” de testigos.

“Yo no le hice una foto a él directamente, porque además hubiera sido imposible, desde un primer piso, con un celular. Me dijo que si veía su foto publicada vendría a buscarme, que sabía dónde vivía. Le respondí que no podía amenazarme, que yo había hecho una foto a un espacio público, no a él, y que yo por ser mujer no le tenía miedo, que llamaría a la Policía si seguía amenazándome”, explicó Baró en su muro de Facebook.

También detalló que poco después del incidente la Policía apareció en la escena y el mismo hombre que la había amenazado informa sobre los hechos. “Le digo al policía, desde mi ventana, que él me amenazó, que yo no he cometido ningún delito. ¿Y qué hace el policía? Amenazarme con llevarme: ‘Te voy a sacar, te voy a sacar’”, contó.

Más adelante, la reportera argumentó que, si existía tal aglomeración de personas a pesar de las medidas de distanciamiento social ordenadas por las autoridades sanitarias, era “porque la Policía no estaba haciendo correctamente su trabajo”.

“La responsabilidad, repito, no es mía. Yo solo cuento lo que ya existe. Tienen que parar de criminalizar a las personas por contar lo que ya existe. Tienen que parar. Yo no soy una enemiga, no soy una delincuente. ¿Cómo un policía, que se supone que debe velar por la seguridad de todos, y por la mía, va a respaldar a un hombre que me amenaza públicamente y a esgrimir una nueva amenaza en mi contra?”, se preguntó la reportera.

“Yo estaba en mi casa: repito. La calle es un espacio público. He sido dos veces amenazada esta mañana. No sé a qué se refería el hombre con eso de ‘venir a buscarme’, pero asumo que no iba a ser para tener una conversación. No sé a qué se refería el policía con eso de ‘te voy a sacar’, porque sí, yo estaba en mi casa, cumpliendo con lo que las autoridades del país han pedido, pero preferí no averiguarlo”, agregó.

Más adelante, Mónica Baró escribió: “Pienso en cuántas otras personas, cuántas mujeres en específico, pueden enfrentar algo similar a lo que yo acabo de enfrentar y no disponer de recursos para difundir ese relato. Si duro es que te amenace alguien, más duro es que te amenace quien se supone que debe protegerte”.

“Luego tengo que pensar en que por este tipo de publicaciones me pueden colocar otra multa de 3 000 pesos bajo el Decreto-Ley 370”, dijo la periodista, que fue recientemente sancionada por sus publicaciones en redes sociales y medios independientes.

Tras la llegada a Cuba de la pandemia del nuevo coronavirus, activistas, periodistas y organizaciones de la sociedad civil han denunciado el aumento de la represión, particularmente a través de la aplicación del Decreto-Ley 370, que busca silenciar a todas la fuentes de información independientes en la Isla.

