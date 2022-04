MADRID, España.- La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en inglés) determinó que Cuba debe permanecer en la Lista de Vigilancia Especial del Departamento de Estado. La decisión se debe a las muestras de represión contra líderes religiosos, recogidas en su más reciente informe.

De acuerdo al documento, durante el 2021, como en años anteriores, la libertad religiosa en Cuba continuó muy restringida; y el Gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia, el hostigamiento, e interpretaciones de las leyes para suprimir la religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa.

El Informe 2022 de la Comisión, publicado este lunes en Twittter, destaca que durante la represión del régimen contra las protestas populares de julio pasado las comunidades religiosas se vieron gravemente afectadas.

The 2022 USCIRF Annual Report is now available. https://t.co/8hsLi6REOC

— USCIRF (@USCIRF) April 25, 2022