Multan a opositora Yanisbel Valido por “violar” Decreto-Ley 370

MIAMI, Estados Unidos. – Desde enero hasta la fecha decenas de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba han sufrido hostigamiento por la Seguridad del Estado por sus publicaciones realizadas en redes sociales.

Este sábado, la coordinadora del Comando Cívico Leoncio Vidal, Yanisbel Valido, fue multada con 3 000 pesos cubanos (CUP) por “violar” el Decreto-Ley 370, que regula el uso de Internet en la Isla.

La joven fue citada el pasado viernes por un oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Daniel para que se presentara el sábado en la Quinta Unidad Policial de Santa Clara.

“En primer lugar me sacaron de mi casa, sin motivo real alguno. Uno trata de cumplir las medidas de aislamiento social y la policía viene a tu casa y te obliga a salir”, declaró Valido a CubaNet.

“Me entraron a una oficina donde no se podía mantener la distancia de seis pies, y allí me estaba esperando un Mayor de la Seguridad del Estado que dijo que también se llamaba Daniel, y me enseñó unos papeles con fechas de mis publicaciones en las redes sociales”.

Citación entregada a Yanisbel Valido (Foto: Cortesía) Yanisbel Valido entrando a la Unidad Policial (Foto: Cortesía) Multa impuesta a Yanisbel Valido (Foto: Cortesía)

Según Yanisbel, fue un funcionario de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) quien aplicó la multa.

“Dicen que yo estaba usando mi cuenta en Facebook para promover cosas contrarias al orden social”, aseguró la activista.

En la estación policial se encontraba decenas de oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que no cumplían con las medidas higiénicos-sanitarias.

“Ellos si pueden violar, pero utilizan su poder para acosar a la población y multar a las personas que están desesperadas en las calles arriesgándose a enfermar por tratar de conseguir algo de comida”, agregó.

El Decreto-Ley 370 del artículo 54 de la Constitución, en su artículo 68 inciso i), señala que podrá ser sancionada la persona que publique en las redes sociales o espacios digitales en general, información contraria a los fines del Estado, de la sociedad, la moral pública, etcétera.

Recientemente, el opositor Enix Berrio y el artista Luis Manuel Otero, presentaron una petición a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba para que declare inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley 370. Transcurridas 48 horas, Berrio fue arrestado por la policía en la calle y trasladado hacia una unidad policial. Fue sometido a cinco interrogatorios y le negaron información a su familia durante el tiempo que duró la detención.

El pasado 6 de mayo organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa independientes cubanos firmaron un documento de solidaridad y preocupación por la represión agravada contra los periodistas y activistas.

