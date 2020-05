SANTIAGO, Cuba. – El coordinador del opositor Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) en Guantánamo, Juan Luis Bravo Rodríguez, recientemente advirtió sobre su condición de salud en su propia página de Facebook.

“Amigos y hermanos: Lamento decirles que la maldad comunista ha caído sobre mí”, escribió.

CubaNet contactó con el activista para obtener más detalles sobre su situación. Bravo Rodríguez contó que el pasado 1ro de mayo fue diagnosticado con dengue en el policlínico Omar Ranedo. Desde entonces, ha padecido fiebres altas y fuertes dolores musculares.

“Las fiebres son hasta de 40 grados, pero me dan generalmente en la noche y madrugada, pues por el día solo tengo fogajes. Sin embargo, lo que peor me tiene es el dolor en el cuerpo, me duelen hasta las cejas”, lamentó.

A pesar de su condición, Bravo Rodríguez decidió no ingresarse porque teme que los oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) atenten contra su vida, teniendo en cuenta que ya lo hicieron en dos ocasiones anteriores.

Por esta misma razón, algunas amistades del opositor e incluso doctoras y enfermeras que realizan la pesquisa en su barrio coincidieron en que no se ingresara. En su lugar, ahora recibe tres visitas diarias de especialistas de la Salud que siguen su evolución.

“Días antes de ir al médico ya me sentía mal. Lo comenté con mis amigas y me llevaron al hospital. Cuando se confirmó que era dengue, ellas me apoyaron en que no me internara. En primer lugar, porque han atestiguado lo que me ha hecho la Policía política y, en segundo, debido al coronavirus. Por último, tampoco hay medicamentos”, aseguró el opositor.

Bravo Rodríguez reveló que en 2013 fue golpeado por tres oficiales del DSE hasta que perdió el conocimiento y lo dejaron «como muerto» en una zanja. En esa ocasión le fracturaron la cabeza y se mantuvo en terapia intensiva por 12 días.

Más adelante, tuvo que acudir otra vez al mismo hospital por los fuertes dolores de cabeza que padecía a causa de la fractura. Estando allí, le suministraron un medicamento “equivocado”, que también le provocó una pérdida temporal de la conciencia.

“Hasta hoy tengo secuelas de esos atentados. No fue una coincidencia que me golpearan y después me tiraran en una zanja, como un perro. Tampoco lo fue que me pusieran otra medicina cuando solo necesitaba un analgésico. Todo fue planeado por la Seguridad para desaparecerme, por el constante activismo que yo desarrollaba por esos días”, denunció.

En aquel momento, Bravo Rodríguez y otros 16 jóvenes opositores lanzaban octavillas de manera simultánea en varios puntos de Guantánamo. Lo hacían de día para que la mayor cantidad de personas tuvieran acceso a sus mensajes a favor de la libertad y por el fin del régimen comunista.

El opositor, que también es gestor del proyecto Emilia, dirigido por el Dr. Óscar Elías Biscet, ha guardado absoluto reposo bajo el mosquitero para evitar que se contagien sus familiares. Aunque su recuperación está siendo lenta por la limitada atención médica que recibe, no ha sufrido complicaciones de su cuadro clínico.

Sin embargo, algunos medicamentos como el paracetamol, que sirve para combatir la fiebre provocada por el dengue, se encuentran en falta a nivel nacional. Para tratar de mitigar los síntomas de algunas enfermedades, las personas deben recurrir a la medicina verde.

En medio de la crisis generada por la propagación del nuevo coronavirus, en Cuba también ha reaparecido el dengue. Por ese motivo, las autoridades sanitarias ya retomaron las campañas de fumigación para combatir al mosquito Aedes aegypti en algunas provincias.

