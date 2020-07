MIAMI, Estados Unidos. – El opositor cubano Maikel López Sotomayor culpó a las autoridades médicas cubanas por la muerte de su madre, fallecida el pasado 11 de julio en el hospital Manuel Ascunce Doménech, en la provincia de Camagüey.

López Sotomayor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denuncia que su madre, Gudelia Sotomayor Cardoso, fue víctima de un caso de negligencia médica, que provocó el empeoramiento progresivo de su estado de salud.

“Llevé a mi madre al hospital en horas de la madrugada (3:30 a.m.) del pasado jueves (9 de julio), donde mi querida madre tuvo que permanecer en una silla de rueda por más de 10 horas desde su llegada… para poder ser ingresada en una sala de observación a las 2:00 p.m. … lo que hizo fue empeorar durante su estancia en dicha sala”, escribió el activista en su cuenta de Facebook.

Según López Sotomayor, su madre llegó al centro hospitalario en relativo buen estado. Sin embargo, horas después ya se encontraba en estado crítico.

“Cuando ingresó… mi madre orinaba por si sola, hablábamos los dos. Luego de pasar algunas horas de estar en esa sala mi madre empezó a empeorar cada más… horas más tarde dejó de orinar por si sola, dejo de hablarme y empezó a inflamársele el vientre, a darle fiebre de 41 grados, a convulsionar, a delirar hasta que uno de los médicos se me acercó y me informó que… mi madre estaba en un estado crítico”.

Ante esa situación, el opositor solicitó al médico que enviara a su madre a una sala de cuidados intensivos. Sin embargo, el especialista declinó la petición alegando escasez de camas en esa sección del hospital.

“Este médico me dijo que el problema es que no había cama en la sala de cuidados intensivos. Horas más tarde mi madre continuó convulsionando, hasta morir. Mi madre solo tenía 69 años de edad. En la última foto podemos ver como estos médicos me entregaron a mi madre muerta y llena de morados por todo su cuerpo”.

López Sotomayor dijo que muertes como la de su madre muestran al mundo la realidad que se viven en la Isla, mientras el gobierno “se llena la bocaza de decir que Cuba es una potencia médica”.

El opositor pidió a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al Consejo de Derechos Humanos del que pida explicaciones al régimen de la Isla como el de su madre y por “otras tantas” que han ocurrido en el país.