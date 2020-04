Ocho meses de cárcel para opositor que realizó protesta contra Díaz-Canel

LA HABANA, Cuba. – El Tribunal Municipal de Marianao condenó este miércoles a ocho meses de cárcel al opositor y ex preso político cubano Walfrido Rodríguez Piloto por el supuesto delito de acaparamiento. El disidente habría sido arrestado el pasado sábado luego de que la policía le ocupara 30 paquetes de coditos que había comprado.

Según denunció su hermana, Marlin Sonia Rodríguez Piloto, el proceso judicial formulado contra el opositor no es más que un ajuste de cuentas de la policía política en respuesta a su activismo político contra el régimen.

“Esto no es más que un ajuste de cuentas de la Seguridad del Estado por todas las protestas públicas que ha hecho mi hermano contra la dictadura. Ahora, amparados en la pandemia, encontraron la posibilidad de trancarlo.”

“No entiendo, cómo un hombre, en un país donde no hay arroz, no hay comida y no hay nada, vaya preso por 30 paquetes de coditos, ese cuento que se lo crea otro”, dijo Marlin.

Según denunció a CubaNet, las autoridades no le avisaron sobre la realización del juicio contra su hermano. Ella se enteró el martes en la noche por casualidad, tras personarse en la estación policial para saber sobre la situación.

“Lo llevaron a juicio sin abogado, porque, como no me avisaron, no tuvimos la posibilidad de ponerle su abogado para que lo defendiera. Mira tú cuantas violaciones se cometieron en este juicio”, agregó.

La mujer alega que tampoco la dejaron entrar a la realización de la vista oral y destaca que, luego de concluir el juicio, las autoridades penales no le informaron nada al respecto, pese a que sabían que ella esperaba en las afueras del tribunal para saber cómo había quedado el caso de su hermano.

“Estuve horas sentada en las afueras del tribunal… y nada, conmigo no hablaron nada”, dijo.

Asimismo, resalta que pudo conocer que su hermano sería enviado a prisión luego de escuchar en las afueras del tribunal la conversación entre dos oficiales de la policía que hablaban del tema.

“Siento cuando un policía le dice al otro ‘busca la patrulla que esta gente se van preso’…”

El artículo 230 de la Ley 62 del código penal de Cuba establece condenas de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas a quien adquiera mercancías con el propósito de revenderlos, o a quien retenga en su poder o transporte mercancías y productos en cantidades superiores a las requeridas para sus necesidades normales.

“Los coditos eran para la familia, porque aquí no hay arroz y se sabe que todo el mundo está comprando pastas para poder comer”, puntualizó Marlin.

Lázaro Mendoza García, presidente del movimiento opositor Justicia, al que pertenece Walfrido, advierte que el régimen utiliza la pandemia para reprimir y encarcelar a opositores y periodistas contrarios a la dictadura.

“Fue un juicio donde se violaron todos sus derechos constitucionales. No dejaron que la familia hiciera acto de presencia, lo cual deja claro que fue represalia de la seguridad del estado por su activismo político.”

“No estamos hablando de cualquier opositor, hablamos de un activista que ha realizado numerosas protestas y mantiene al régimen en jaque constantemente. Por eso, ahora, la dictadura encontró la oportunidad de encarcelarlo, y lo hizo. Nosotros (los opositores) estamos constantemente vigilados por la Seguridad del Estado, que siempre anda buscando la posibilidad de destruirnos.”

En 2011 Walfrido habría sido sancionado a cinco años de privación de libertad por lanzar proclamas en la Plaza de la Revolución en contra del régimen cubano. El activista, además, ha protagonizado protestas públicas frente al Capitolio de la Habana, Ministerio de Justicia de Cuba, Fiscalía General de la República y la Prisión Combinado del Este, entre otras.

El año pasado también protagonizó una protesta contra Miguel Díaz-Canel, la cual fue difundida por varios medios de prensa internacionales.

En medio de la crisis por el coronavirus el propio gobernante cubano ordenó a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) tomar medidas severas contra revendedores y acaparadores y advirtió que las personas que realizan este tipo de “actividades ilícitas” son las que están complejizando la situación.

