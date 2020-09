Multan a coordinador de UNPACU por “violar” Decreto Ley 370

MIAMI, Estados Unidos. – Con dolores en todo el cuerpo, sobre todo en el brazo izquierdo y rodilla derecha, tuvo que presentarse este viernes el opositor Bartolo Cantillo Romero a un interrogatorio en la unidad de instrucción policial de Guantánamo, Cuba.

Las dolencias de Cantillo se deben a una golpiza que hace 13 días le propinaron agentes del Ministerio del Interior (MININT) cuando intentaba recibir una ayuda monetaria que la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) le había enviado para comprar productos de primera necesidad, en vísperas de la llegada de la tormenta Laura.

Este jueves, dos oficiales de la Seguridad del Estado se presentaron en la vivienda de Bartolo para dejarle una citación con la amenaza de ser acusado de desacato en caso de no asistir,

Este viernes, cuando el coordinador de UNPACU en Guantánamo y promotor de Cuba Decide acudió a la unidad policial, fue recibido por el oficial de la Seguridad del Estado que se hace llamar Víctor Víctor, la oficial de grado Mayor Diosnori y un inspector de telecomunicaciones.

“Durante el interrogatorio me hicieron las amenazas de siempre, pero con la agravante de que fui multado por el Decreto Ley 370, por las publicaciones que hago en mis redes sociales”, declaró a CubaNet.

El opositor es el séptimo miembro de la UNPACU, (el primero fue Ovidio Martín Castellanos) en ser multado en virtud del Decreto Ley 370 del artículo 54 de la Constitución, que en su artículo 68 inciso i señala que podrá ser sancionada la persona que publique en las redes sociales o espacios digitales en general, información contraria a los fines del Estado, de la sociedad, la moral pública, etcétera.

“A ellos les molesta que yo denuncie todas las violaciones que cometen contra mí y mis hermanos de lucha y por eso tratan de amedrentarme con ir nuevamente a prisión”, afirmó el ex prisionero político.

Desde el mes de enero del año en curso hasta la fecha, 32 activistas de derechos humanos han sido multados con cuota de 3000 pesos por supuestamente hacer mal uso del internet. De ellos, algunos han sufrido la sanción en más de una ocasión, como es el caso de Diosvany Salazar.

Mientras, a otros como el líder opositor José Díaz Silva les han confiscado sus teléfonos celulares por ser el dispositivo que utilizan para publicar contenido en sus redes sociales. Abril fue el mes en que los agentes del régimen utilizaron más veces la “Ley Azote” contra activistas y periodistas, siendo alrededor de 12 los perjudicados.

A raíz del alza de esta política represiva, en mayo organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa independientes cubanos firmaron un documento de solidaridad y preocupación por la represión agravada contra los periodistas y activistas.

“Yo no he conseguido ni medicamentos para aliviar los dolores que tengo por causa de los esbirros estos que me golpearon salvajemente, pero sigo aquí en pie de lucha. Esa multa es un invento más como todo lo que hace la dictadura y su marioneta Miguel Díaz-Canel”, dijo Cantillo como respuesta a esta última arbitrariedad.