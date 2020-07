MIAMI, Estados Unidos. – La cubana Teresa Miranda Céspedes, residente en el municipio holguinero de Mayarí, denunció en redes sociales el mal estado del ataúd en que fue enterrado su primo, fallecido este jueves.

La mujer, identificada como defensora de derechos humanos, señaló que su familia vivió poco menos que un calvario a causa del mal servicio recibido tras el deceso de su pariente.

“Su deceso fue alrededor de las 5:00 a.m. y a las 10:30 a.m. aún no llegaba el fúnebre con el féretro. No había en Mayarí, y el de mi primo fue traído desde Cueto. Dicho ataúd era tan ancho que fue necesario quitar la puerta de la casa para poder sacarlo a la hora de llevarlo para el cementerio”, explicó Miranda Céspedes.

Relata la prima del fallecido que el ataúd no era de madera, sino que fue construido a base de “cotanera” y cartón, lo que lo hacía extremadamente frágil.

“Mientras lo entraban a la vivienda, iba chorreando (sic) aserrín. Dicho féretro parecía una hamaca, se movía al tocarlo, por lo que temíamos se desarmara. Los construyen con desechos que conocemos como ‘cotanera’ y con cartón, a falta de madera. La tapa no embonaba, por lo que tuvimos que tapar las ranuras con papel. La tela de la Caja, podrida, rota y descosida”.

La mujer asegura que la precariedad a la hora de homenajear y dar sepultura a los fallecidos en Mayarí no es cosa de hechos aislados, sino que se ha convertido en una norma dentro de los servicios funerarios de ese territorio.

“A la mayoría de las coronas no les pusieron las tiras con las dedicatorias por falta de papel en la funeraria. Y este desastre doloroso no lo vivió solo mi familia, es algo muy común en estos tiempos. Días atrás se desfondo un féretro en este pueblo, cuando introdujeron al difunto, y no siempre es posible encontrar coronas en la funeraria, por falta de flores”.

Teresa Miranda Céspedes responsabilizó al régimen de la Isla por la situación y pidió abiertamente la renuncia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

“Todo este desastre, es consecuencia de una dictadura asesina y cruel que, al pretender controlarlo todo, solo ha conseguido para este pueblo, destrucción, miseria y muerte. Y así, el despreciable títere Díaz-Canel se atreve a decir que este pueblo no está desamparado. Si tuviera vergüenza tomaba un avión, acompañado del asesino Raúl (Castro), junto con toda su camarilla, y desaparecían de Cuba, dejando en paz a este pueblo, para que resuelva libremente todos sus problemas”.