Mariela Castro: “La lucha contra la homofobia es una lucha antimperialista”

MIAMI, Estados Unidos. – Mariela Castro Espín, hija del dictador cubano Raúl Castro, lanzó fuertes mensajes este martes contra quienes critican las políticas del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución que encabeza desde hace más de una década.

Durante una videoconferencia para anunciar el lanzamiento de la Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, Castro aseguró que desde diferentes sectores se busca sabotear la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ en la Isla.

En su intervención, la directora del Cenesex llamó a definir “quiénes son los que quieren sabotear este espacio y las fuerzas de derecha que quieren aprovecharlo demagógicamente y no están interesados en los derechos de las personas LGBTIQ”.

“Hay baratijas (sic), hay garrapatillas que cuando entran no se les mira, no se les considera, porque no son nada, son servidores simples y vulgares del gran poder del imperio”, dijo Castro.

Para Mariela, la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ no es un simple ejercicio de reclamo de derechos y reivindicación social, sino también “una lucha ideológica” en la que, para participar, “hay que tener claridad ideológica”.

“La lucha contra la homofobia es una lucha antimperialista, revolucionaria”, apuntó.

Pese a ser considerada una de las impulsoras del movimiento LGBTIQ en Cuba, la gestión de Mariela Castro ha sido sumamente criticada numerosos activistas dentro y fuera de la Isla, sobre todo tras no apoyar la marcha pacífica del 11 de mayo de 2019, que terminó siendo reprimida por la policía política.

Castro calificó esa marcha independiente en favor de la diversidad como un “show convocado desde Miami y Matanzas” y “respaldado por funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

La movilización pacífica fue convocada tras conocerse la decisión del Cenesex de cancelar la conga anual que se realiza en La Habana para celebrar el Día del Orgullo Gay.

