Marco Rubio: “El régimen cubano está involucrado en el narcotráfico”

MIAMI, Estados Unidos. – El senador cubanoamericano Marco Rubio aseguró al canal local de Miami América Tevé que el régimen cubano participa de las operaciones de narcotráfico que lleva a cabo el dictador venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de la Isla.

Para el legislador, el solo hecho de que ambos regímenes sean cómplices es evidencia suficiente para demostrar su participación en esas actividades.

“Sabemos que el gobierno de Maduro, abiertamente, utiliza sus fuerzas para enviar drogas hacia Centroamérica, hacia Estados Unidos y hacia Europa también, y sabemos que quien más lo ayuda es el régimen cubano. Entonces, si el régimen de Maduro está involucrado en el narcotráfico, y el régimen cubano es el que más lo apoya, por ese hecho solamente está la evidencia de que están participando”, dijo Rubio en alusión a la información publicada el pasado tres de abril por la revista estadounidense Newsweek, donde se relaciona al régimen de la Isla con el tráfico de drogas en la región del Caribe.

Según el medio norteño, un oficial del Pentágono, cuya identidad no fue revelada, aseguró que la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos “tiene evidencia de que Maduro está traficando drogas usando buques que navegan entre Venezuela y Cuba”, hecho que las autoridades de la Isla rechazan.

La información de Newsweek fue rechazada por el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien calificó publicación como “una calumnia total e infundada, con implicaciones peligrosas”.

Durante la entrevista ofrecida a América Teve, el senador republicano por Florida añadió que el régimen cubano está utilizando la pandemia del coronavirus para buscar el levantamiento de las sanciones.

Marco Rubio también negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos impidan la compra de material médico para enfrentar la pandemia.

“Contra lo que es medicinas y ayuda humanitaria no hay sanciones. Lo que pasa es que el Gobierno cubano no sabe administrar la economía, no tienen fondos y no pueden comprar”, advirtió el legislador.