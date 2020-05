“Estoy cansada de pasar trabajo”: Madre con tres hijos estalla contra el régimen

MIAMI, Estados Unidos. – Una madre cubana con tres hijos pequeños y residente en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, denunció en redes sociales la difícil situación que atraviesa debido a las malas condiciones en que se encuentra su vivienda.

La mujer, identificada como Daimaris Valdivia González, mostró en video el pésimo estado constructivo en que de su hogar. Además, señaló que es madre soltera y que apenas tiene recursos para criar a sus niños, de 8, 10 y 12 años.

“Estoy denunciando porque estoy cansada de pasar trabajo ya”, dijo la mujer, que desde hace varios meses dejó de trabajar.

“No puedo hacer una cola porque no puedo dejar a mis niños solos. Yo no tengo quien me los cuide.”

Valdivia González dijo reveló que, pese a haber solicitado ayuda a las autoridades del territorio, nadie ha atendido su caso.

“Nadie, nadie ha venido aquí a preocuparse. Todo es muela, muela y muela, más nada”, agregó la madre.

El video fue colgado en Facebook por el activista Rafael Leyva Leyva, miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.

“Daimaris, es una entre millones de madres cubanas que ya no haya qué hacer ante tanto abandono por parte de la dictadura de la familia Castro… En medio de la pandemia, hambre, desabasto de agua, casa en mal estado e inseguridad ella solo quiere dar a conocer su caso, en el vídeo no pide ayuda de dinero, no encuentra dónde acudir dentro de Cuba en busca de auxilio y ayuda para sus tres hijos”, escribió el opositor.

Aunque muchos usuarios lamentaron la situación de la madre, otros calificaron la publicación de oportunista.

“Ya esto está para cerrar Facebook, desde que ven que uno se sacrifica y ayuda a la primera madre, pues el Facebook (sic) cada día con dos madres exponiendo a sus hijos al público solo para pedir y enseñar una situación que es vitalicia (sic) ya hace años”, escribió Yuleisis Somoano, un cubano residente en Hialeah, Estados Unidos.