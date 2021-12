MIAMI, Estados Unidos.- Este 2 de diciembre la causa por la libertad de Cuba tiene a uno de sus hijos cumpliendo años tras las rejas, Luis Manuel Otero Alcántara permanece alejado de sus amigos y su familia sin que se le haya celebrado juicio alguno. Dos de los periodistas de CubaNet más cercanos al artista cuentan cómo amanecen en Cuba hoy sin la presencia del activista y miembro del Movimiento San Isidro.

“La verdad es que amanecí un poco triste, nosotros estamos conectados de una manera rara que yo realmente no logro explicar, es alguien de quien quiero zafarme hace mucho tiempo y no logro hacerlo, y supongo que esa tristeza sea también porque él debe estar triste de alguna manera. Por eso mi post en Facebook de que haga el esfuerzo, de que salga de ahí”, dijo vía telefónica la periodista María Matienzo.

“Él es un tipo extremadamente sensible, aunque no lo parezca. Esas risas y burlas son pura coraza, sufre mucho Cuba, sufre mucho todo lo que nos pasa a los amigos más cercanos, y creo que tiene muy poca conciencia de sí mismo, o cree que es una especie de vehículo a través del cual Cuba entera puede canalizar algunas de las energías que necesita, como la de la libertad. Espero que no esté tan triste como estoy yo hoy”, sentenció Matienzo.

Por su parte Rudy Cabrera, que conoció a Luis Manuel Otero Alcántara cuando este comenzaba su proyecto del Museo de la Disidencia, ha mantenido una relación de amistad con el artista durante los últimos años que se ha consolidado también por la cercanía de ambos, “lo tengo muy cerca de la casa”.

“Luis Manuel se extraña aquí en el barrio, la mayoría de la gente lo conoce y lo quiere a pesar de toda la represión que impone el régimen contra las personas que están a su alrededor. Hay gente que siempre se le acerca, lo motiva, lo sigue y se hacen fotos con él. Luisma es como una estrella de rock”, dijo el reportero.

“He tenido la oportunidad de entrevistarlo en dos ocasiones y siempre lo veo con el mismo espíritu, que es con el que me lo imagino ahora en prisión. Aunque soy de los que piensa que Luisma no está preso, y que realmente es libre, porque la única limitación que tiene ahora es la del movimiento. Me imagino que dentro de la prisión debe ser también una gente muy querida, porque le gusta tener alegría a su alrededor”.

Si pudiera ver a Luis Manuel Otero o hablarle este jueves 2 de diciembre, fecha en la que cumple 34 años, “lo felicitaría y le desearía mucha salud, que dios lo proteja y lo ilumine todo el tiempo, a él y a Maykel Osorbo, que ese mismo Dios le de mucha claridad para su creación artística, y que pronto esté entre nosotros”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.