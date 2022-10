MIAMI, Estados Unidos. — El pueblo de la comunidad de Barreras, en el municipio habanero de Guanabacoa, fue uno de los que tomó las calles la pasada semana durante las protestas masivas que se produjeron en la capital cubana.

Respaldados por la Iglesia de la localidad, los lugareños protestaron contra el prolongado apagón general y la carencia de alimentos y servicios básicos.

“Apoyamos las protestas y no solo con las campanas. No merecemos un Partido Comunista que somete a la gente y que proyecta una imagen internacional que no es”, declaró a CubaNet Roosevelt Machado, laico habitante de Barrera que trabaja para la comunidad.

La protesta en Barreras se desató en la noche del pasado viernes luego de que el poblado pasara cuatro días sin electricidad. Los pobladores del lugar tomaron las calles y montaron una barricada infranqueable para las autoridades. A las cuatro de la mañana el servicio eléctrico ya se había restablecido.

El laico Roosevelt Machado sostuvo que la Iglesia se ha convertido en un elemento aglutinador de los reclamos en varias comunidades de la capital, entre ellas Barreras.

“Creo que la Iglesia ha logrado apoyar al pueblo en la búsqueda de la unidad, y eso es muy importante. Estamos siendo solidarios. Si vemos que alguna comunidad cercana protestando eso nos motiva a salir a la calle a exigir, que es un modo de ser solidarios, de hacer masivas las exigencias”

Barreras surgió como una pequeña viña colonial fundada por los españoles en las afueras de La Habana. Se encuentra dentro del Consejo Popular Minas-Barreras, en Guanabacoa.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.