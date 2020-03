Ante la falta de jabón, el régimen venderá hipoclorito de sodio

MIAMI, Estados Unidos. – Este 15 de marzo la directora de Salud ambiental del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), Yanaris López Almaguer, anunció que el Gobierno de la Isla da los pasos necesarios para asegurar la producción y distribución de hipoclorito de sodio, uno de los principales productos que propone el régimen para combatir la pandemia provocada por el nuevo coronavirus.

La funcionaria dijo que se trataba de “una sustancia muy beneficiosa para realizar una limpieza profunda, sobre todo, de manos y superficies lisas, que pueden ser repositorios del virus”, de acuerdo con un reporte del diario oficial Juventud Rebelde.

Según López Almaguer, el coronavirus es un virus “envuelto” sensible a la acción de las sustancias desinfectantes, tales como el hipoclorito de sodio. No obstante, no desdeña “el jabón y el agua abundante, también el gel y sustancias alcohólicas (con una concentración superior al 60 por ciento)” que “pueden ayudar a una mejor limpieza de las manos”.

El Gobierno cubano ha hecho especial énfasis en el uso de hipoclorito de sodio para la desinfección de las manos en medio de un panorama nacional signado por la escasez de productos de aseo de primera necesidad, como el jabón y el detergente.

El gel desinfectante, por su parte, no es un surtido básico de las tiendas recaudadoras de divisas y los cubanos, en su mayoría, no pueden destinar sus exiguos ingresos a bienes no indispensables.

A principios de febrero la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz Velázquez, anunció ante la prensa oficial de Villa Clara el Gobierno de la Isla no podría satisfacer la demanda de productos de aseo al menos hasta abril de 2020 a causa de las “serias limitaciones financieras” que afectan al país.

“No vamos a tener todavía satisfecha la demanda (de aseo) ni en febrero ni en marzo pero esperamos que con varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la población”, dijo la funcionaria, antes de que el coronavirus se convirtiera en una pandemia y se diagnosticaran los primeros casos en la Isla.

El Gobierno cubano informó los primeros pacientes de COVID-19 la pasada semana, después que tres turistas italianos ingresados en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí”, de La Habana, dieran positivo a los análisis realizados.

Menos de 48 horas después, el MINSAP dio información sobre el cuarto caso del nuevo coronavirus en la Isla, un cubano residente en Santa Clara que había sido contagiado por su pareja, una mujer boliviana residente en Milán, Italia, uno de los principales focos de la enfermedad.

En la actualidad el Gobierno cubano mantiene bajo “vigilancia epidemiológica” a más de 250 personas que se podrían haber contagiado con el nuevo coronavirus.

Expertos en el área de la Salud han señalado la difícil situación sanitaria de la Isla para hacer frente a la pandemia, un panorama especialmente agravado por la escasez de jabones y detergentes.