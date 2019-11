MIAMI, Estados Unidos.- De acuerdo a un informe publicado por la asociación Pro Libertad de Prensa en Cuba, en el pasado mes de octubre se contabilizaron agresiones a más de 20 periodistas independientes en la isla.

La organización, sin fines de lucro y que defiende el derecho a la libertad de opinión y prensa, aclaró en su texto que los casos de los periodistas independientes mencionados han sido a los que han tenido acceso, y esclareció que a lo largo de la Isla pueden exitir muchos otros a los que la Seguridad del Estado regula y hostiga por su trabajo.

La APLP solicitó en abril de 2006 su inscripción en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, sin emabrgo nunca ha recibido respuesta.

A continuación reproducimos el reporte íntegro de las agresiones a periodistas independientes en octubre:

Nombre: Emiliano González Oliva.

Lugar de residencia: Bayamo, provincia Granma.

Periodista de: Portal digital CubaNet

Fecha del incidente: Día 7.

Hechos: Previa citación oficial por el capitán que se hace nombrar Miguel, interrogado y amenazado en el Centro de Instrucción Provincial (de Granma) de los Delitos Contra la Seguridad del Estado.

“Dijeron que yo no estaba autorizado a ejercer el periodismo, que eso era intrusismo profesional. Que podía ser procesado por la Ley 88”, informó el periodista.

La esposa de González, Graciela Hernández Román (tiene ciudadanía española) también fue interrogada, aunque ella no ejerce ninguna actividad periodística.

La Ley 88, conocida como ley mordaza, establece hasta 5 años de prisión para los que envien a medios en el exterior informaciones que, presuntamente, atenten contra el Estado socialista.

Nombre: Carlos Alberto Torres Fleitas.

Lugar de residencia: Santa Clara, provincia Villa Clara..

Periodista de: Freelancer

Fecha del incidente: Día 9.

Hechos: Sobre las 7 y 30 de la mañana se dirigía a la embajada de Colombia en La Habana para realizar trámites de visado; cerca de la sede diplomática fue interceptado por la tripulación de un auto policial aparcado en el área, que tras solicitarle identificación le mantuvo retenido hasta la llegada de dos oficiales de la Policía Política.

“Preguntaron qué hacía en La Habana y por esa zona, como no quise dar detalles, dijeron que de todas formas iban a averiguar en que yo andaba, que tenían información de que estaba tranquilo, pero al parecer no era así. Me movieron en el patrullero para otro sitio, pero en la misma zona, los oficiales se marcharon, unas horas después regresaron. Dieron orden de que me trasladaran a la Terminal de Ómnibus Nacionales, ahí me mantuvieron con custodia policial hasta aproximadamente las tres de la tarde en que me subieron en un ómnibus con destino a Santa Clara, mi lugar de residencia”, narró el periodista.

Nombre: Boris González Arenas.

Lugar de residencia: La Habana.

Periodista de: Diario de Cuba

Fecha del incidente: Día 9.

Hechos: Arrestado, sobre la una de la tarde, en los bajos del edificio donde reside en el municipio Cerro.Trasladado a la estación policial municipal de San Miguel del Padrón. Mantenido en calabozo más de 24 horas, tras ese tiempo fue excarcelado.

Nombre: Ileana Hernández.

Lugar de residencia: La Habana

Periodista de: CiberCuba.

Fecha del incidente: Día 9.

Hechos: Arrestada en un lugar público cuando trasmitía hacia el exterior información sobre el arresto del colega González Arenas, y tras haber reclamado a través de las redes sociales la excarcelación del periodista.

Fue traslada a la estación policial municipal de Guanabacoa donde permaneció bajo arresto por varias horas.

Nombre: Roberto Rodríguez Cardona.

Lugar de residencia: Bayamo, provincia Granma.

Periodista de: CubaNet.

Fecha del incidente: Día 9.

Hechos: El periodista y su esposa, Marelys Fonseca Viltres, tras citación oficial del capitán que se hace llamar Miguel, se presentaron en el cuartel provincial de la Policía Política a las 3 y 30 de la tarde.

“Nos citaron en relación a una reclamación que Marelys hizo a Inmigración provincial por no haberle permitido viajar a Jamaica el 22 de septiembre; en el aeropuerto José Martí le dijeron que estaba “regulada”, pero ella nunca habia salido de Cuba y hacia solo una semana le habían dado el pasaporte. En Inmigración nos dijeron que no le permitieron salir por orden de la Seguridad del Estado.

La Seguridad (Policía Política), ratificó eso, diciendo que no nos darían ningún documento al respecto, pero que cada vez que lo estimaran conveniente nos prohibirían salir del país”, refirió Rodríguez Cardona.

Nombre: Vladimir Turró.

Lugar de residencia: La Habana.

Periodista de: CubaNet.

Fecha del incidente: Día 9.

Hechos: Viajaba en un auto por la Calzada de Güines, municipio San Miguel del Padrón sobre las dos de la tarde; la policía interceptó el vehículo. Fue arrestado y trasladado a la oncena estación policial.

“El arresto fue para impedir que entrevistara a la directora de la escuela primaria “Hermanos Boris Aloy”, de San Miguel del Padrón. Ella había denunciado la existencia de un basural en la esquina del centro escolar que podía dañar la salud de los niños. El arresto fue por más de 24 horas. Durante el interrogatorio uno de los oficiales de la Seguridad del Estado (Policía Política) me dijo que tuviera en cuenta que mi hermana iba a ser operada y que podría no salir viva de esa intervención quirúrgica.

Supe que la escuela prácticamente fue tomada por la Seguridad del Estado y la policía, y que la directora fue expulsada”, reseñó el periodista.

Nombre: Dagoberto Valdés Hernández.

Lugar de residencia: Pinar del Río, provincia Pinar del Río.

Periodista de: Director del Proyecto y revista Convivencia.

Fecha del incidente: Día 18.

Hechos: El periodista se trasladaba a La Habana en horas de la mañana por cuestiones personales. En territorio del municipio Los Palacios, el auto en que viajaba fue interceptado por policías uniformados. El vehículo y sus ocupantes fueron obligados a dirigirse para la estación policial de la localidad.

“Unas horas después de encontrarme en el lugar llegó un oficial de la Seguridad del Estado (Policía Política), y me comunicó que el chofer del carro donde iba para La Habana tenía varias multas de tránsito sin pagar, y, al parecer, ese fue el motivo de que nos detuvieran. Entonces me llevaron de regreso para Pinar del Río”. Dijo Valdés.

Nombre: Jorge Enrique Camejo.

Lugar de residencia: La Habana.

Periodista de: Diario de Cuba.

Fechas de los accidentes: Días 18 y 28.

Hechos: Arrestado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria en horas de la mañana en la vía pública en el municipio Habana Vieja. Mantenido en una de las estaciones policiales de ese territorio. Trasladado en la tarde hacia el municipio Boyeros donde fue puesto en libertad.

Al parecer, ese arresto fue para evitar que asistiera a la clausura de la Jornada “Semana Rosa” que, como es conocido, estaba dedicada a la prevención del cáncer de mama”, dijo Camejo.

Diez días después fue nuevamente arrestado. En esta ocasión tras sacar fotos y tratar de entrevistar a personas que esperaban para adquirir artículos electrodomésticos en la tienda de los bajos del Edificio Focsa, en la barriada del Vedado, municipio Plaza. Conducido a la estación Policial de Zapata y C en el propio municipio. Antes de ser puesto en libertad, varias horas más tarde, le confiscaron el teléfono celular.

La referida tienda es una de las habilitadas para compras, en lo que el Estado llama “Nuevas Médidas Económicas”, a través de tarjetas magnéticas con saldo en dólares estadounidenses.

Nombre: Jorge Olivera Castillo.

Lugar de residencia: La Habana

Periodista de: CubaNet.

Fecha del incidente: Día 22.

Hechos: Arrestado, junto a su esposa, Nancy Alfaya Hernández (activista de derechos humanos), en la intercepción de la calle J y 25, barriada del vedado, municipio Plaza, por varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria.

“Nos introdujeron en un carro patrullero, pero cuando avanzamos un tramo, se acercó un oficial de la Seguridad del Estado (Policía Política) en motocicleta y dio la orden de que me bajaran del auto. Pregunté que para donde llevaban a Nancy (Alfaya Hernández) y respondieron que para la unidad (estación policial) de San Miguel del Padrón. Cuando llamé a esa estación unas horas despues me dijeron que ahí no estaba. Nancy estuvo 27 horas desaparecida, cuando la liberaron supimos que la tenían en la estación de Regla (municipio)”, relató Olivera Castillo.

Nombre: Henry Constantín Ferreiro.

Lugar de residencia: Camagüey, provincia Camagüey.

Periodista de: Revista La Hora de Cuba, vicepresidente de la SIP para el Caribe.

Fecha del incidente: Día 24.

Hechos: Pensaba viajar a Miami, Florida, para cumplir con una invitación a un evento pro democracia para Cuba que se realizaría en esa ciudad a partir del día 25.

En el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, oficiales de Inmigración y Extranjería le comunicaron que tenía prohibición de salida del país.

Ese día, a más de una decena de personas, integrantes de distintos grupos de la sociedad civil, le prohibieron viajar a Estados Unidos.

Nombre: Iris García Meriño.

Lugar de residencia: Camagüey, provincia Camagüey.

Periodista de: Revista La Hora de Cuba.

Fecha del incidente: Día 24.

Hechos: Viajaba a Miami, Florida, con la intención de asistir a un evento a favor de la democracia en Cuba auspiciado por organizaciones del exilio cubano en Estados Unidos.

Antes de pasar a la zona de a bordaje en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, oficiales de Inmigración y Extranjería le notificaron que tenía prohibición de salida del país. Como es usual en estos casos, los funcionarios dijeron descocer los motivos de la prohibición, que ellos solo cumplen órdenes.

Nombre: Lien Estrada.

Lugar de residencia: Camagüey, provincia Camagüey.

Periodista: Colaboradora de la revista La Hora de Cuba.

Fecha del incidente: Día 30.

Hechos: Citada oficialmente por la Policía Política. De acuerdo a lo trascendido, los represores le cuestionaron, una vez más, su colaboración con la Hora de Cuba, y advirtiéndole de los problemas que sus trabajos periodísticos podrían crearle dificultades. El interrogatorio se prolongó por unas dos horas.

Nombre: Camila Acosta.

Lugar de residencia: La Habana.

Periodista de: Club de Escritores y Artistas de Cuba y CubaNet.

Fecha del incidente: Día 30.

Hechos: Al llegar a Cuba, sobre las diez de la mañana, de un viaje a Estados Unidos, agentes de la Policía Política la retienen en el Aeropuerto José Martí.

“Me pidieron el pasaporte y me dijeron era una inspección de rutina. Al pasarme al cuarto de interrogatorio dijeron me estaban esperando desde temprano. Uno se identificó como Osvaldo y el otro como Iván. Me interrogaron alrededor de una hora sobre mi trabajo, mi familia, amigos, el motivo de mi viaje a Estados Unidos…Quedó Clara mi posición como periodista independiente”, afirmó la periodista.

Al finalizar el interrogatorio, agentes de aduana, del propio aeropuerto, le confiscaron, por presunta propaganda subversiva, cinco ejemplares de la novela “El Verano en que Dormías”, once folletos sobre violencia de género, una gorra de promoción de la película, en rodaje, “Plantados” y dos memorias USB.

(*)

El siguiente caso corresponde al mes de septiembre último, pero debido a error nuestro no fue reportado en la fecha adecuada:

Nombre: Yoel Suárez.

Lugar de residencia: La Habana.

Periodista de: Diario de Cuba

Fecha del incidente: Día 14.

Hechos: A su llegada a la Terminal Tres del Aeropuerto José Martí, proveniente de España, funcionarios de Inmigración y Extranjería le retienen el pasaporte; seguidamente es conducido a una oficina dentro de la propia terminal área. Es interrogado por un oficial de la Policía Política, que dice nombrarse, Danilo.

“El interés principal, y sobre lo cual, preguntó (el oficial), los motivos de mi viaje, y sobre mi participación específica en el evento al que asistí”, dijo el periodista.

En marzo de este propio año, Suárez afrontó similar situación al regresar de España.

Relación de periodistas independientes con prohibición, indefinida, de salida del país por orden de la Seguridad del Estado (Policía Política).

Julio Aleaga Pesant.

Amarilis Cortina Rey.

Víctor Manuel Domínguez.

José Antonio Fornaris.

Niober García Fournier.

Roberto de Jesús Quiñones (Encarcelado desde el pasado 11 de septiembre)

Osmel Ramírez Álvarez.

Anay Remón García (Ana León).