“Pido ayuda, me están procesando por un delito que no cometí”

LA HABANA, Cuba. – “Pido ayuda a la comunidad internacional, me están procesando por un delito que no cometí, no aceptan los documentos que prueban que los artículos ocupados son míos pero tampoco ellos demuestran que no lo son, el proceso está viciado, no me entregan documento de artículos ocupados”.

Fue el mensaje de la periodista independiente cubana Iliana Hernández publicado este lunes en su cuenta de Twitter.

La periodista enfrenta un proceso judicial por el delito de receptación desde que el 8 de enero último fuera allanada su vivienda por oficiales de la Seguridad del Estado, y decomisado varios artículos de su propiedad: un iPhone 7 Plus, un disco duro externo roto, un trípode, una memoria de 16 GB, un ordenador y “unos documentos de las denuncias que yo les hago a ellos”. También le confiscaron dos ordenadores de su madre, un mini casete y dos antenas de televisión.

“El registro a mi casa según la orden ‒aclaró‒ era por artículos de dudosa procedencia, pero días después del registro me entero por una vecina que le preguntó a un policía qué buscaban y este le dijo que pintura roja”. Este elemento le hace suponer que la estén tratando de vincular con el grupo Clandestinos. También “el represor Armando le dijo a mi mamá que yo estoy metida en todo y hasta que apoyo a Clandestinos”.

“Cuando pregunté quien hizo una denuncia para que me acusen a mí de receptación ‒expuso‒ me responden que la policía; yo nunca he visto ningún documento de la acusación que me hacen, no me entregan tampoco ningún documento de los artículos ocupados”; y añadió: “hasta hoy no he tenido defensa alguna porque según las leyes de este país no puedo tener un abogado aún”.

El artículo 338. 1 del Código Penal cubano es el que recoge el delito de receptación. En el mismo se estipula: “El que, sin haber tenido participación alguna en el delito, oculte en interés propio, cambie o adquiera bienes que por la persona que los presente, o la ocasión o circunstancias de la enajenación, evidencien o hagan suponer racionalmente, que proceden de un delito, es sancionado con privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.

Para el abogado Faisel Iglesias, este delito “es una de esas trampas del totalitarismo; es decir, que por ellos solo pensar que lo que tú tienes es producto de un delito, ya pueden considerar que se ha cometido el delito”.

Este nivel de indefensión es lo que ha llevado a Iliana a solicitar el apoyo de la comunidad internacional. “Ellos (la Seguridad del Estado) si no es por este delito se van a inventar otro ‒explicó‒; quieren que yo me vaya de Cuba definitivamente pero no lo van a lograr”.

Asimismo, el día 13 de enero la periodista fue amenazada con que se le aplicaría el Decreto Ley 370, Artículo 68, inciso i; el cual dispone que “se consideran contravenciones asociadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, siempre que no constituyan delitos, las violaciones siguientes: i) difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

“Por estas mismas cosas que me están pasando a mí ‒afirmó‒ es por lo que Cuba tiene que cambiar, no es justo que nos quieran criminalizar por pensar diferente, son 61 años desacreditando e inventando delitos comunes a los que nos declaramos en contra del PCC: es hora ya de una transición democrática y que la oposición en Cuba rescate el espacio robado hace 61 años”.

Iliana Hernández labora en la Isla como periodista independiente del medio CiberCuba y es además activista por los derechos humanos, por lo que se ha sumado a varias campañas como la llamada #UnidasPorNuestrosDerechos, desarrollada contra la violencia hacia la mujer.

Ante su llamado, mediante el hashtag #IlianaNoEstásSola, varias organizaciones de la sociedad civil cubana se han sumado a su defensa, entre ellas la Red Red Femenina de Cuba y la Red de Mujeres por la Igualdad.