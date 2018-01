Orlando Luis Pardo: “Cuba habrá que refundarla con los cubanos del exilio”

MIAMI, Estados Unidos.- El escritor cubano Orlando Luis Pardo Lazo presentará su nuevo libro, Del clarín escuchad el silencio (Ediciones Hypermedia), el próximo viernes 12 de enero en la librería Altamira de Coral Gables.

Se trata de textos en los que Pardo narra su “Cuba personal”, según dijo en entrevista con el diario El Nuevo Herald.

Las 59 crónicas periodísticas que aparecen en este volumen están escritas con “un estilo excesivo que por momentos ronda con la ficción. Ahora, en plena transición del castrismo al neocastrismo, este libro representa el testimonio de un hombre solo, de un cubano sin contemporáneos. Es un primer paso para entender nuestro desierto civil y nuestra perversa posnacionalidad”, dice.

Pardo nació en La Habana en 1971 y actualmente vive en Saint Louis, Estados Unidos. “Salí de Cuba el martes 5 de marzo de 2013. Nunca he regresado. Cuando vuelva, será para presidir el primer gobierno de transición hacia la democracia”, responde a la pregunta de si volvería a la isla en caso de un cambio de gobierno o antes incluso.

El escritor, que actualmente está completando un doctorado en literatura comparada en Washington University, es el autor de varios blogs como Lunes de Post-Revolución y Boring Home Utopics.

Ha participado en varias antologías, como Cuba in Splinters (2014), donde aparecen relatos de once narradores cubanos de la llamada Generación Año Cero, y El compañero que me atiende (Hypermedia, 2017), compilada por Enrique del Risco.