MIAMI, Estados Unidos. – El número de cubanos que recibe beneficios de la Seguridad Social se disparó en 2021 en un 111%, según datos del Anuario Estadístico de 2021, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Ese incremento indica que miles de cubanos que antes no recibían ayuda de la Seguridad Social ahora dependen del Estado para sobrevivir, y que la pobreza extrema en la Isla continúa en ascenso.

En un hilo de Twitter, el economista cubano Pedro Monreal aseguró que “a falta de datos oficiales sobre pobreza en Cuba, la cifra de beneficiarios de la asistencia social pudiera ser tomada como la cuantificación del ‘núcleo duro’ de pobreza crónica”.

En ese sentido, los datos, que no pueden considerarse exhaustivos, indican que el 3,6% de la población total de la Isla vive en pobreza.

“El nivel total de pobreza crónica en Cuba debe ser superior a los beneficiarios de la asistencia social, pero no se dispone de información pública sobre una ‘línea de pobreza crónica’ que pudiera incluir en esa categoría un número mayor que los receptores de asistencia social”, precisó Monreal.

Al economista le llamó la atención que “el ‘gasto por la asistencia social’ ―a precios constantes de 2017― se redujo 53% en el mismo año en que el número de beneficiarios aumentó 111%. Entre varios factores que pudieran explicar el ‘salto’ de pobreza crónica, la inflación ha sido crucial”, aseveró.

Por su parte, el régimen cubano se precia en informes internacionales de tener muy pocos pobres: solo 16 482 habitantes en 2019 y 50 000 en 2021 en un país de 11,3 millones de personas. Sin embargo, la realidad está muy alejada de las cifras oficiales pues el Gobierno utiliza un índice a la medida que le permite ocultar el verdadero impacto de la pobreza en la Isla.

El Gobierno emplea una medición de pobreza multifactorial que no considera los ingresos per cápita de la población, es decir, que en Cuba para decidir si alguien vive en pobreza no importan los ingresos que obtiene para cubrir sus necesidades básicas.

Las autoridades no usan —ni publican— la pobreza por ingreso per cápita justificándose en la existencia de cobertura universal de salud y educación. Sin embargo, países latinoamericanos como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile —que también tienen cobertura universal de salud y educación— sí miden periódicamente y dan a conocer la pobreza por ingreso.

Una encuesta no gubernamental a los hogares cubanos, realizada en junio-julio de 2021 y publicada en el portal Statista, indica que el 71.5% de las familias del país viven con menos de $117 al mes, cifra que colocaría a las familias de tres o más integrantes bajo el umbral de $1.9 diarios por persona.

Dichos datos permiten afirmar que al menos 8 millones de cubanos viven en pobreza, es decir, entre el 70% y el 72% de la población. Las altas cifras de pobreza coinciden con otros estudios sobre el tema realizados, anteriormente, por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

