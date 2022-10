MIAMI, Estados Unidos. – Cuba resultó el país de las Américas con menos libertad de internet y el cuarto en la lista mundial de 70 naciones, de acuerdo con el ranking “Freedom on the Net 2022”, elaborado por la organización no gubernamental Freedom House.

De un total de 100 puntos, Cuba solo alcanzó 20, lo que determina su ubicación en la categoría “No libre”, por detrás de China, Myanmar e Irán.

En su informe Freedom House recordó que “en julio de 2021, cuando los cubanos se movilizaron en las manifestaciones antigubernamentales más grandes del país desde la Revolución de 1959, las autoridades restringieron brevemente el acceso a internet y bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal”.

“Estos pasos impidieron que los manifestantes usaran efectivamente las herramientas digitales para coordinar las protestas, y separaron al movimiento de los medios de comunicación independientes y de los cubanos con sede en el extranjero, que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales”, puntualizó.

En abril de este año también trascendió que Cuba había sido “el único país de América Latina y el Caribe que cortó el acceso a internet en 2021”, de acuerdo con el informe El regreso del autoritarismo digital, publicado por Access Now, una organización que vela por los derechos digitales en riesgo alrededor del mundo.

De acuerdo con ese reporte, el régimen de la Isla respondió a las protestas y demandas de reforma con el corte de internet y el bloqueo de redes sociales y redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés).

“En julio de 2021, mientras los cubanos llenaban las calles para exigir acceso a alimentos, agua, medicinas y vacunas contra la COVID-19, el Gobierno impuso un manto sobre internet”, reza el informe. “Incluso, después de restaurar el acceso a internet, las autoridades bloquearon WhatsApp, Telegram y Signal”, agrega Acces Now.

Asimismo, la organización recordó que “mientras los ciudadanos de la Isla usaban las VPN para acceder a los servicios bloqueados, la estatal ETECSA bloqueó las palabras ‘VPN’ y ‘libertad’, que no podían ser enviadas a través de SMS. Los servicios de VPN han estado funcionando de manera intermitente en la Isla desde octubre de 2020”.

Por otro lado, condena que tanto las autoridades de Cuba como las de Bangladesh, Burkina Faso, Chad, Esuatini, India, Indonesia, Irán, Iraq, Jordania, Kazajstán, Myanmar, Pakistán, Senegal, Sudán, Turkmenistán y Uganda hayan interrumpido o cortado por completo el acceso a internet durante protestas ocurridas en 2021.

Por su parte, el informe de Freedom House lamenta que la libertad global de internet haya disminuido en 2022 por 12.º año consecutivo, “a medida que más gobiernos erigieron barreras digitales diseñadas para censurar la disidencia y monitorear a los usuarios”.

