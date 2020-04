MIAMI, Estados Unidos. – El periodista y realizador independiente Rolando Rodríguez Lobaina denunció la complicidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en el hostigamiento de la Seguridad del Estado contra reporteros y activistas dentro de la Isla.

Rodríguez Lobaina, director de la agencia de noticias independiente Palenque Visión, aseguró que el hackeo de cuentas de Internet y redes sociales se realiza en colaboración de la compañía estatal, única que ofrece servicios en Cuba.

El reportero señaló que el pasado 26 de marzo desaparecieron misteriosamente de su cuenta Nauta 200 horas ya contratadas. Sin embargo, “ETECSA no sabe dar una explicación de esto”.

“Tenía como 200 horas y me las vaciaron (en) esa cuenta que tienen todos los cubanos para poder tener acceso a Internet a través del contrato de ETECSA”, dijo el periodista independiente a Radio Televisión Martí.

Rodríguez Lobaina denunció también el hackeo, en fecha reciente, de su cuenta de Twitter. Asimismo, otras 200 horas de crédito adicionales que él había transferido a un colega desaparecieron inexplicablemente.

“Posteriormente volví a hacer recarga en la cuenta para transferir dos veces a mi colega Alexander Rodríguez Santiesteban allá en Holguín, y a él le vaciaron la cuenta”, precisa.

El operativo contra Rodríguez Lobaina no termina ahí: el reportero asegura ser víctima de restricciones no habituales en el servicio de transferencia internacional. Según dice, el proceso de rutina para que cualquier familiar en el extranjero le recargue su teléfono a un cubano en la Isla no funciona para él.

“Las recargas de promoción internacional no entran sencillamente porque acá no lo permiten”, agregó el director de Palenque Visión, quien en reiteradas ocasiones durante los últimos años ha sido víctima de detenciones y decomisos de medios de trabajo.