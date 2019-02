Arrestan al “cubano de la bandera” por apoyar a damnificados del tornado

LA HABANA, Cuba. – Daniel Llorente Miranda, el hombre que enarboló la bandera de Estados Unidos durante el desfile del 1ro de mayo de 2017 en la Plaza de la Revolución, resultó arrestado el pasado domingo por la Seguridad del Estado, acusado de acosar a funcionarios estatales e incitar a damnificados del tornado a protestar.

“Me prohibieron terminantemente visitar las zonas afectadas, me dijeron que no podía hablar más con ningún funcionario y mucho menos con el pueblo, es decir, con los damnificados. Claramente me dijeron que no podía defenderlos”, aseguró Llorente a CubaNet.

Tras el paso del tornado que azotó la capital del país hace poco más de una semana, Llorente se presentó en las zonas afectadas del municipio 10 de Octubre para apoyar y asesorar a los damnificados en sus reclamos ante las autoridades.

“He estado intentando ayudarles, cada vez que veo un funcionario estatal le voy arriba y lo presiono para que dé respuestas concretas. Por donde quiera que paso la gente me llama, ya me conocen y saben que estoy de su lado”, puntualizó Llorente.

Durante el arresto, según explica Llorente, el oficial Rodolfo, encargado de “reprimirlo”, le dijo que su nombre salía a relucir en todos los despachos con sus jefes.

“Me dijo exactamente que yo no me dejaba ayudar, y me levantó un acta de advertencia por supuesto acoso a funcionarios del gobierno. Mencionó, además, que sus jefes ya están cansados de las quejas, y me prohibieron andar por los alrededores de las zonas afectadas, amenazándome con encarcelarme”, insistió Llorente.

Según destaca, los oficiales fueron claros en el mensaje, le advirtieron que no permitirían, bajo ningún concepto, que lo que ellos catalogan como la contrarrevolución (los opositores al régimen) tuvieran ningún tipo de contacto con la población afectada, bajo la excusa de que sólo intentan manipularlos.

Tras su liberación, Llorente preparó una carta y la entregó el lunes en el Consejo Estado, donde exige a Miguel Díaz-Canel que cumplan con las promesas que están anunciando por la televisión.

“Luego de que la entregué y recibí mi acuse de recibo, hice varias copias y se las entregué a varios de los damnificados para que supieran que sigo apoyándolos, e incluso, la entregué también en donde les están vendiendo los materiales”, advirtió.