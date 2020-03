Dama de Blanco denuncia arresto y amenazas de la Seguridad del Estado

LA HABANA, Cuba. – La Dama de Blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Jacqueline Heredia Morales denunció que ella y su esposo fueron violentamente arrestados este fin de semana y amenazados con la cárcel por parte de la Seguridad del Estado.

“Yo me dirigía hacia una actividad que nos iban a dar a las Damas de Blanco por el día de la mujer. Mi esposo iba junto conmigo porque iba a buscar el pan de los muchachos para la escuela. Doblando aquí en la esquina de mi casa estaba la Seguridad del Estado con la policía, quienes nos arrestaron violentamente”, denunció la Dama de Blanco.

Heredia Morales explicó a CubaNet que, luego del arresto, fueron trasladados hacia la Unidad Territorial de Investigaciones de Picota, donde fueron interrogados por la Seguridad del Estado.

“Según me dijo una instructora, yo estoy acusada de desacato desde el día 8 de septiembre de 2019 por la marcha de los girasoles. Yo le dije que no tenía conocimiento de esto, y me dijo que sí, que estoy siendo procesada por desacato y me amenazó con que me van a llevar de nuevo a prisión, a mi esposo y a mí”, detalló.

La ex presa política afirma que la Seguridad del Estado le aseguró que, de encarcelarla a ella y a su esposo, sus hijos quedarían en las manos de las autoridades, lo cual calificó como una amenaza.

Los oficiales también aseguraron a Heredia Morales que si entraba a prisión existía la posibilidad de que no pudiera salir nunca más de allí, lo que interpretó como una amenaza de muerte.

“Eso fue lo que ellos me quisieron decir, porque si ellos me dicen que me van a meter de nuevo a prisión y que yo podía entrar y no salir más es porque me están amenazando de muerte, lo mismo que le hicieron a Xiomara Cruz Miranda y a otros opositores que han asesinado anteriormente, porque ellos son capaces de eso y de mucho más”, advirtió la activista.

El matrimonio opositor, ambos pacientes de VIH, alertan además que las amenazas de muerte hechas por la Seguridad del Estado pudieran estar relacionadas precisamente a la enfermedad que padecen.

Durante el arresto -explica Jacqueline- le fue ocupado su teléfono móvil, asociado -según le dijeron- a un proceso investigativo, sin que precisaran el motivo de la supuesta pesquisa.

“No es primera vez… ya a mí me han robado dos teléfonos y este sería el tercer teléfono que me ocupan”, denunció.

La Dama de Blanco cree que la reciente ola represiva podría ser el comienzo de una segunda primavera negra, parecida a la que se llevó a cabo en el año 2003, donde fueron encarcelado 75 opositores al régimen de la Isla.

“Están arrestando a muchos opositores, como el caso del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, ahora al artista Luis Manuel Otero y muchos arrestos más”, apuntó.

Agrega que el régimen, además de querer acabar con la oposición en Cuba, también siente miedo porque sabe que el pueblo está cansado de esta “dictadura”.

Heredia Morales también denunció que en octubre del año pasado las autoridades le impidieron viajar a los Estados Unidos, donde participaría en un evento sobre violencia de género. En esa ocasión, le dijeron que estaba regulada, término utilizado por el régimen para catalogar a las personas –en su mayoría, artistas, activistas y periodistas independientes- que tienen prohibición de salida del país.

Carlos Alberto Álvarez Rojas, por su parte, indica que las autoridades mantienen un proceso penal abierto en su contra desde el 8 de septiembre de 2019. Está acusado por el delito de atentado.

“Dicen que tengo un proceso abierto por atentado desde el día de la marcha de los girasoles, así me lo dijo el represor Maikel, por lo que temo por lo que pueda pasar con nuestros hijos”, alertó.