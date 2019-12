Cubanos protestan en La Habana por “brutal asesinato” de un perro

MIAMI, Estados Unidos. – Un grupo de activistas por los derechos de los animales marchó este miércoles en el barrio habanero de La Jata, municipio de Guanabacoa, en protesta por el “brutal asesinato” de un perro sin dueño que fue arrastrado por un tractor y golpeado por habitantes de esa zona hace varios días.

El hecho fue reseñado por Valia Rodríguez en la página de Facebook Cubanos contra el Maltrato Animal. En la publicación, los activistas exigieron al régimen cubano una Ley de Protección Animal que ponga fin a las masacres de animales en la Isla.

“No eran muchos, pero los suficientes para demostrar que los animales importan, que el perro asesinado brutalmente no era un trapo sucio que se bota porque ya no sirve. Los animales tienen detrás hoy en Cuba un movimiento creciente de personas sensibles que no quieren ni aceptarán más que el maltrato siga impune.”

Violeta Rodríguez Chaviano, hija del cantautor cubano Silvio Rodríguez, también se hizo eco de la protesta, también compartió una imagen del homenaje hecho por los activistas al perro “asesinado”.

Esta mañana le rendimos tributo al perrito asesinado en La Jata, en su tumba. Con esto estamos haciendo otro llamado a la conciencia social y la necesidad en nuestro país de una Ley de Protección Animal en Cuba.

Los animalistas también llamaron al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, al primer ministro, Manuel Marrero, y al ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez Rollero a tomar cartas en el asunto.

“Esta marcha en silencio fue además una declaración para demandar una Ley de Protección Animal En Cuba ya. No más posposiciones. Hechos, no palabras.”

La pasada semana, autoridades cubanas anunciaron la puesta en marcha de un proyecto de ley de bienestar animal previsto a aprobarse en los próximos meses.

La normativa, que está siendo revisada por la dirección jurídica del Ministerio de la Agricultura (MINAG), contemplaría una serie de medidas para garantizar “derechos y deberes de los ciudadanos hacia los animales, así como medidas punitivas para quienes no los cuiden y protejan”.