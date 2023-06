MADRID, España.- La compañía aérea estatal Cubana de Aviación reanudará los vuelos entre La Habana y Nueva Gerona, Isla de la Juventud, este 21 de junio y hasta el 28 de octubre de 2023.

Según informó Ángel Luis Mariño, jefe del Departamento de Operaciones Tierra en el aeropuerto Rafael Cabrera Montelier, de la Isla de la Juventud, los vuelos tendrán cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, sábados y domingos.

Los lunes y miércoles el vuelo CU800 saldrá de La Habana a las 7:00 de la mañana y el chequeo comenzará tres horas antes. El vuelo CU801 saldrá de Nueva Gerona a las 8:45 a.m., con chequeo a partir de las 5:45 a.m. El ómnibus de los pasajeros comenzará su recorrido a las 5:15 a.m., precisó el directivo, citado por el medio Islavisión.

Mientras que los sábados y los domingos el vuelo CU802 partirá de la capital de Cuba a las 12:00 del mediodía, con chequeo a partir de las 9:00 de la mañana. El vuelo CU803 despegará en Nueva Gerona a la 1:45 de la tarde con chequeo desde las 10:30 de la mañana. El ómnibus de pasajeros realizará su recorrido a las 10:00 de la mañana, agrega la información.

Tras una interrupción de esta ruta por falta de combustible, en noviembre de 2022 Cubana de Aviación había retomado estos vuelos, pero volvieron a ser suspendidos en febrero de 2023 por problemas técnicos detectados en la aeronave empleada para cubrir la ruta, según dijeron las autoridades en dicho momento.

A lo largo de los últimos años la empresa se ha visto obligada a suspender en varias ocasiones sus rutas dentro de la Isla debido a la falta de disponibilidad de aeronaves en condiciones. Las operaciones se mantuvieron suspendidas durante la pandemia de COVID-19 y no fueron restablecidas hasta marzo del pasado año.

Cubana de Aviación opera solo con sus propios aviones, desde que en mayo de 2018 finalizara el contrato de arrendamiento con la compañía mexicana Global Air.

Las aeronaves de esta compañía, escasos, tienen muy mala reputación entre los usuarios nacionales y extranjeros, debido a la falta de mantenimiento. No obstante, los cubanos tienen que continuar volando en ellos, por la escasez de transporte en Cuba.