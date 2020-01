MIAMI, Estados Unidos.- La editora y columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), Mary O ‘Grady, aseguró en entrevista a Radio Televisión Martí que “Cuba continúa siendo una amenaza a la democracia porque apoya gobiernos antidemocráticos en la región y les provee mucha especialización en cosas como inteligencia, espionaje cibernético y diferentes métodos que ha perfeccionado durante más de 60 años de tiranía”.

Mary O ‘Grady aseguró en un reciente texto titulado “El terror de Soleimani en América Latina” que “la muerte del mayor general Qassem Soleimani fue un golpe a los esfuerzos de la teocracia de afirmar su poder a lo largo del Medio Oriente. Al eliminar a Soleimani, el presidente Trump también le hizo un gran favor a América Latina. Como para afirmar ese punto, la dictadura cubana rápidamente condenó la acción de Estados Unidos. El general muerto fue llorado por el grupo narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, miembros de la dictadura de Venezuela y redes de seguidores en Brasil, Perú, Argentina, El Salvador y México”.

La periodista y escritora, que comenzó en WSJ en agosto de 1995, y en diciembre del 99 promovida a redactora senior de la sección editorial, habló a Martí sobre la amenaza que continúa siendo el régimen de La Habana.

“Provee muchos métodos y tecnología que ayudan al gobierno de Venezuela, la dictadura, a espiar a la gente, infiltrar grupos dentro de los militares, controlar a la población e imponer una suerte de miedo entre el pueblo de que, si ellos no obedecen al régimen, si se tratan de rebelar, de crear una resistencia contra la dictadura en Caracas, no van a tener acceso a alimentos y se arriesgan a ir a prisión… Estos son todos métodos que los cubanos han perfeccionado durante más de 60 años de dictadura cubana y continúan expandiendo en la región”.

Así mismo, Mary O ‘Grady aseguró que fueron ellos quienes “proveyeron protección para Evo Morales cuando era presidente de Bolivia y mucho apoyo en temas de tecnología y metodología a gobiernos como el de Daniel Ortega, en Nicaragua”.

Respecto a la relación entre las dictaduras cubana y venezolana con Irán dijo: “Fidel Castro tuvo una estrecha relación con la teocracia en Teherán; y cuando Hugo Chávez llegó al poder, también le dio la bienvenida a Irán en Venezuela y creó vuelos directos entre Caracas y Teherán”.

“Hubo muchos reportes de iraníes llevados a Venezuela por Tareck El Aissami, quien es venezolano, pero de padre sirio y madre libanesa, y con muchas relaciones en esa parte del mundo. Fue vicepresidente del país. Ahora es el ministro de Industrias y Producción Nacional, pero suena como un chiste porque no están produciendo nada”, sentenció.

O ‘Grady se refirió además a la política de Estados Unidos para con el régimen de Venezuela, “Venezuela es un problema que los venezolanos tienen que resolver. Los Estados Unidos no pueden invadir Venezuela y resolver el problema. Este es un problema venezolano y creo que los Estados Unidos tienen una política bastante inteligente para presionar a la dictadura, salir (de la dictadura) y permitir elecciones democráticas. Pero el problema es que lo que muchos venezolanos querían —que los Estados Unidos manden a los marines— no va a resolver el problema en Venezuela”.

“Los Estados Unidos no pueden deponer un gobierno si los venezolanos no pueden hacerlo por ellos mismos, No estoy a favor de una acción militar. Estados Unidos está hablando muy claro y trabajando para hacer una coalición de gobiernos en todo el mundo, se dice que hay 60 gobiernos a favor de (el presidente encargado Juan) Guaidó y la idea de elecciones. Eso es más importante e impactante que una acción militar”.