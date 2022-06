MIAMI, Estados Unidos. – La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba confirmó este martes dos nuevos feminicidios registrados en la Isla en el mes de junio y llamó a declarar el estado de emergencia por la violencia de género en el país.

El grupo de activistas feminista confirmó el asesinato de la joven Daniela Hernández Terrero, sucedido el 25 de junio a manos de su expareja y padre de sus dos hijos, en Centro Habana. Tras el crimen, el agresor se suicidó, detalló YoSíTeCreo en Cuba.

Asimismo, lamentó el feminicidio de Tania González, en la noche del 27 de junio, a manos de su pareja y frente a su hija y nietos. El asesinato tuvo lugar en su hogar, en el barrio Diezmero, municipio San Miguel del Padrón.

La organización de la sociedad civil cubana también confirmó que el caso de Claudia Montes, desaparecida y luego hallada muerta en el municipio Martí, en Matanzas, fue “un feminicidio sexual”.

“Estamos investigando otro reporte en Santa Clara (de mayo) y otro en el barrio de Jesús María (en junio), en Centro Habana, para los que pedimos la colaboración ciudadana”, escribió la plataforma feminista.

Con los dos feminicidios confirmados este martes, suman cinco en el mes de junio y 16 desde el 1ro. de enero de 2022. Podrían existir más casos, pero las organizaciones independientes que habitualmente reportan los episodios de violencia machista no tienen acceso a las estadísticas oficiales.

“Cuba no puede seguir sin realizar los mecanismos estándares para enfrentar la violencia feminicida: hay que declarar estados de emergencia, crear refugios, tener protocolos específicos para desapariciones de personas y tener un sistema especializado. Si las autoridades no quieren o no pueden, pues dejen a la sociedad civil trabajar y apoyar. Los casos de feminicidio siguen reportándose y no hay respuesta estatal. ¿Cuántas más deben morir innecesariamente?”, se preguntaron las activistas de YoSíTeCreo.

Asimismo, dijeron que esta situación era “alarmante”, sobre todo en “un escenario de crisis económica y política”.

“Pedimos ayuda y apoyo a todos los proyectos, organizaciones y ciudadanos conscientes y sensibles, en buscar soluciones a este problema. Pedimos a las familias que tengan a personas desaparecidas que usen todos los medios en las primeras 48 horas, que son vitales, si la PNR no hace su trabajo, usen las redes sociales y háganlo viral”, escribieron.

Finalmente, abogaron por la creación de “una alianza ciudadana por el fin de los feminicidios”.

