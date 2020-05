Detienen en Camagüey a miembro de UNPACU que fue agredido por dos vecinos

MIAMI, Estados Unidos. – El opositor cubano Orestes Varona Medina, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido este lunes en municipio de Minas, Camagüey, tras haber sido agredido por dos vecinos dentro de su propia residencia.

Según el activista José Luis Acosta, también de Camagüey, Varona Medina resultó objeto de un ataque con arma blanca en la noche del domingo. Los atacantes eran dos individuos con los que, supuestamente, el opositor tenía buena relación.

“Orestes Varona Medina, miembro de la UNPACU, detenido desde el día de ayer a las 12:00 p.m. después de ser víctima la noche anterior de una agresión física, dentro de su hogar, por dos de sus vecinos. Orestes, vecino de un deslustrado barrio en el municipio de Minas, provincia Camagüey, antes de ser detenido me cuenta por vía telefónica que sus agresores portaban armas blancas, con las que le causaron lesiones a él y a otro vecino suyo que se encontraba dentro de su vivienda; además, también me cuenta de la buena relación que tenía con estos vecinos antes de entrar en la oposición, de la cual aún no ha podido descifrar los motivos de su ruptura, y lo peor es que a raíz de su integración a las filas de la UNPACU ha sido, de manera casi intermitente, hostigado por estos dos individuos, los cuales, mientras el opositor se encuentra detenido, gozan de toda libertad”, escribió Acosta en Facebook.

La última información recibida por el activista daba cuenta de que Varona Medina estaba detenido en un calabozo pendiente de interrogatorio.

“Anoche hablé por teléfono con la esposa de este padre de tres hijos, y me comentó que fue a indagar por el estado de su esposo dentro de los calabozos, y lo único que pudo averiguar es que se encontrará detenido hasta que venga un jefe y lo interrogue”, añade.

José Luis Acosta también cuestionó el procedimiento utilizado contra Varona Medina, quien, en teoría, fue la víctima de los ataques.

“Particularmente pienso que el procedimiento es una violación y por lo demás se los dejo a ustedes. Pero al régimen le decimos de antemano, que no aceptaremos ni una injusticia más contra nuestros hermanos de lucha”, sostuvo.

Durante los últimos meses el régimen de la Isla ha reforzado el control y el hostigamiento sobre la UNPACU, organización opositora con mayor presencia en el país y que en casi nueve años de trabajo acumula más de 250 presos políticos.