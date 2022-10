MADRID, España.- El Gobierno cubano informó este martes que el café ¡Hola!, vendido en las bodegas del país mediante la libreta de abastecimiento, aumentó su precio.

Según el Ministerio de Finanzas y Precios se debe a un incrementp “notable” de los precios de insumos y materias primas para la producción de este producto en el mercado internacional.

Por ello, “se aprobó el Acuerdo 9401 del CECM del pasado 31 de agosto de 2022, que dispuso el incremento de los precios de acopio del café a los productores, lo que incide en el crecimiento de los costos del procesamiento industrial y comercialización de este producto. Por tal motivo, se requiere incrementar el precio minorista del café mezclado de 8.00 CUP a 11.00 CUP”, indicó Cubadebate.

La entrega de la cuota normada del mes de octubre que se realice en noviembre, mantendrá el precio de 8.00 CUP, agregó el medio oficialista.

A los asistenciados pensionados que reciben actualmente una prestación monetaria para la adquisición de la canasta familiar normada, se les entregarán los 3 pesos del referido incremento, “bajo el principio socialista de que nadie quede desamparado”, dice el régimen cuando gran parte de la población vive en condiciones que superan el umbral de pobreza.

“Pero este producto no debería verse afectado por el aumento del precio del café en el mercado mundial, porque café NO ES. Si me dicen que subió el precio del chícharo o del nylon, me lo creo”, comentó en la publicación de Cubadebate un usuario identificado como Sergo.

Mientras que otro internauta, también refiriéndose a la mala calidad del café mezclado que se vende en las bodegas, escribió: “¿Se cobra el valor agregado del chícharo?

Realmente vamos a ser sinceros, no llamarle café a esta mezcla con chícharo. Quizás de no mezclarlo su costo sería inferior”.

