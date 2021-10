MIAMI, Estados Unidos. – El nombre de Cuba aparece en los Pandora Papers (Papeles de Pandora), una filtración de más de 11,9 millones de archivos que fueron procesados por una red de 600 periodistas de 150 medios coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Proyecto Inventario, el único medio cubano involucrado en la gigantesca investigación, confirmó este domingo que el nombre de Cuba aparecía en los Pandora Papers y aseguró que irá publicando las revelaciones en su sitio web.

Inventario también y recordó que “los Panama Papers ya habían expuesto una serie de empresas y directivos con vínculos al país y al Gobierno cubano desde su salida a la luz en 2016. Los Pandora Papers aportan nuevos datos sobre algunas de aquellas empresas, y contienen otras nuevas, sobre las que estaremos publicando en nuestro sitio web”, indicó el medio.

Justo este domingo, el resto de los medios que participaron en Pandora Papers comenzaron a revelar la información contenida en 2,94 TeraBytes de archivos, incluidos documentos (en formato Word y PDF), imágenes, audios y videos, entre otros.

De acuerdo con el diario español El País, en el ámbito latinoamericano las revelaciones involucran a tres presidentes en activo y 11 retirados, 90 políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central, a quienes define como “una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica [que] ha hecho uso a lo largo de los años de paraísos fiscales”.

“Esta élite ha empleado una telaraña de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas Vírgenes Británicas o Panamá para evitar el escrutinio público de una parte sustanciosa de sus bienes. Todo un entramado que ahora, con la publicación de los Papeles de Pandora, sale a la luz”, indicó El País.

Ya en 2016, el ICIJ publicó los llamados Papeles de Panamá, otra filtración de 11,5 millones de documentos, los cuales revelaban que personalidades de todo el mundo habían contratado los servicios del bufete Mossack Fonseca (actualmente desaparecido) para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos, recordó este sábado la agencia de noticias EFE.

Como parte de esa enorme filtración, 11 compañías del Gobierno cubano aparecieron expuestas como entidades offshore creadas en paraísos fiscales: Amadis Compañía Naviera SA, B.B. Naft Trading SA, Pescatlan SA, Acepex Management SA, Seagulls and Seafoods SA, Comercail Mercadu SA, Travelnet LTD, Resimevis Limited, Mavis Group SA, Técnica Hidráulica SA y Octagon Industrial LTD.

Asimismo, los Panama Papers revelaron que altos funcionarios cubanos habían participado en decenas de negocios en paraísos fiscales. Entre ellos, sobresalía el hermano del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, presidente GAESA y actual miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC).

De esa forma, trascendió que el régimen cubano había utilizado a la firma Mossack Fonseca para crear sociedades anónimas en paraísos fiscales con el objetivo de burlar el embargo de Estados Unidos.

Con respecto a los Pandora Papers, Proyecto Inventario especificó este domingo que, “hasta el momento” no había detectado a “ningún alto funcionario ni exfuncionario del Gobierno cubano mencionado en los documentos filtrados”. El medio se comprometió a seguir “reportando los hallazgos de esta investigación aún en curso”.

