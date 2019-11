Amnistía Internacional pide a Díaz-Canel que esclarezca caso de José Daniel Ferrer

MIAMI, Estados Unidos. – La organización Amnistía Internacional (AI) pidió al régimen de Cuba que esclarezca la situación del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, quien se mantiene en prisión desde el 1 de octubre de 2019.

En una misiva de Acción Urgente enviada al gobernante Miguel Díaz-Canel, AI solicitó información detallada sobre el caso de Ferrer y que se hagan públicas las causas de su encarcelamiento.

“Por lo que hemos podido determinar, no se le ha informado de los cargos en su contra y no ha comparecido ante un juez. Además, hay alarmante información reciente que sugiere que puede haber sido sometido a tortura o malos tratos mientras estaba detenido, cosa que Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente en un contexto en el que los abogados y el poder judicial están controlados en gran medida por el ejecutivo”, señala el documento.

La organización exigió a Díaz-Canel un informe sobre Ios motivos de la detención del líder opositor o, de lo contrario, que lo ponga en libertad. También pidió garantías judiciales para José Daniel Ferrer y acceso a un abogado; que le permita comunicarse con su familia; acceso inmediato a un examen de salud realizado por un médico independiente o un servicio médico de su elección; entre otras.

El documento aclara que, en virtud de las normas del derecho internacional, la prohibición de la tortura es vinculante para todos los Estados, sean o no partes en tratados que incluyan expresamente esta prohibición.

Amnistía Internacional recordó también que Cuba, en su condición de Estado miembro de Naciones Unidas, “está obligado a prevenir la tortura y los malos tratos, investigar sin demora y con imparcialidad cualquier denuncia de tortura y malos tratos, y formular cargos contra los sospechosos de ser responsables”.