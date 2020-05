Amenazan a periodista del ICLEP por informar sobre la COVID-19

MIAMI, Estados Unidos. – El periodista Héctor Miguel Sierra fue citado, interrogado y amenazado con ir a prisión por publicar la foto de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sin tapaboca en el boletín Cimarrón de Mayabeque, informó este lunes el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

“Eso no lo puedes publicar en el boletín. Te voy a multar, te voy a meter preso. Te voy a hacer la vida cuadritos”, amenazó un oficial de la Policía al periodista durante un interrogatorio en la unidad de la PNR del municipio de Güines, en Mayabeque, el pasado primero de mayo.

“El oficial tenía un boletín en la mano; se pasaba la mano por la cabeza y violentamente me hablaba. En una ocasión golpeó la mesa con el puño y me exigía que no podía publicar imágenes como la que mostraba al policía sin nasobuco conversando con una persona sentada a su lado”, aseguró Héctor Miguel.

“También me exigía que le revelara mis fuentes informativas, que le dijera el nombre de las personas que distribuyen el boletín. Me aseguró que muchas personas están presentando quejas en el Gobierno con el boletín en las manos, exigiendo que solucionen los problemas planteados en el medio de comunicación. Me dijo que eso había que erradicarlo, porque solo ellos publican las informaciones que consideran pertinentes”, contó el director de Cimarrón de Mayabeque.

El interrogatorio contra Héctor Miguel se extendió por dos horas y terminó con un acta de advertencia contra al reportero, informó ICLEP.

De acuerdo con el Instituto, también la periodista y directora del medio Panorama Pinareño, Yusleidy Romero, fue citada y encerrada durante cuatro horas en una oficina de la PNR en Pinar del Río, el pasado 29 de abril.

“Esa fue la citación más extraña del mundo. Cuando llegué a la estación policial el capitán José Luis de la PNR solo me dijo que me levantaría un acta de advertencia porque puse música en mi casa el día de mi cumpleaños y después me dejó encerrada en una oficina durante cuatro horas hasta que me soltaron”, reveló Yusleidy.

Por su parte el ICLEP denunció que se trata de un caso de hostigamiento continuado contra la periodista. En febrero su casa fue allanada; en marzo fue citada, interrogada y amenazada de prisión por informar sobre el coronavirus.

“Héctor Manuel Sierra y Yusleidy Romero no son los únicos periodistas del ICLEP que están bajo el acoso de las autoridades cubanas por informar sobre la realidad que está viviendo el pueblo cubano bajo el azote del coronavirus. También Osniel Carmona Breijo, director de Amanecer Habanero y el director ejecutivo del ICLEP Alberto Corzo han sufrido detenciones, interrogatorios y amenazas de prisión”, lamentó la organización en una nota de prensa difundida este lunes.

Además, en 2020 los periodistas del ICLEP han sufrido diferentes tipos de violaciones contra su derecho a la libertad de prensa, al menos en unas 15 ocasiones.

Durante las últimas semanas, reporteros independientes, activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado el aumento de la represión del régimen cubano contra la sociedad civil de la Isla, especialmente durante la pandemia de COVID-19 que afecta al país.

