Cuatro años de prisión para Dama de Blanco en La Habana

MIAMI, Estados Unidos. – El régimen cubano ha sentenciado a cuatro años de prisión a la activista Aymara Nieto Muñoz, miembro del Movimiento Damas de Blanco, tras haberle imputado los supuestos delitos de atentado y daños, informó este jueves Radio y Televisión Martí.

La sentencia contra Nieto Muñoz fue confirmada por el Tribunal Municipal de Boyeros, en La Habana, que estableció una sanción de un año y cuatro meses por el delito de atentado y de 2 a 8 meses por el delito de daños, para una sanción conjunta 4 años de prisión.

Nieto Muñoz permanecía encarcelada sin juicio en la Prisión de Mujeres “El Guatao”, en La Lisa, desde el 18 de mayo de 2018, cuando fue detenida por participar una de las salidas dominicales que realizan las Damas de Blanco para exigir la libertad de los presos políticos en la isla.

Según reveló a Radio Martí la joven Amarilis Silvera, hija de la activista, a Nieto Muñoz se le impuso también una multa por dañar el uniforme de una de las agentes que formaron parte del operativo para su arresto.

“Tiene que pagar supuestamente la camisa que ella rompió, que son 7 pesos cubanos con cincuenta centavos (…) dice ella que no va a pagar, porque si no ella estuviera afirmando que lo hizo intencionalmente y no es así”, explicó Silvera, quien denunció también que su madre debutó en prisión con una hipertensión arterial y que no está recibiendo tratamiento médico.

Radio Televisión Martí precisa que, además de Nieto Muñoz, otras cuatro activistas del movimiento Damas de Blanco (Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Yolanda Santana y Xiomara Cruz Miranda) permanecen tras las rejas, acusadas de delitos como impago de multas, atentado y desacato, entre otros.