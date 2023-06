MADRID, España.- Una nueva depresión tropical, la cuarta de la actual temporada ciclónica, se formó en el Atlántico Central, que parece seguir la trayectoria de Bret, según informó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Cuatro se desplaza hacia el oeste alrededor de 15 millas por hora (24 km/h) con vientos máximos sostenidos de unas 35 millas por hora (55 km/h).

Tropical Depression #Four Advisory 1: Tropical Depression Forms in the Central Atlantic. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 22, 2023