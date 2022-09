MADRID, España.- La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la tarde de este domingo.

Según señala la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) a través de Facebook, la nueva interrupción del servicio se debe a “un salidero en caldera”.

La entidad indicó además que “se inició el proceso de enfriamiento para su posterior reparación”.

La nueva rotura ocurre a menos de 24 horas de que la UNE informara que la Guiteras se reincorporaba al SEN.

“Último minuto. Sincroniza al Sistema Eléctrico Nacional la Termoeléctrica Antonio Guiteras- En estos momentos se encuentra subiendo su carga hasta llegar a los 220 MW”, había indicado la UNE este sábado.

De acuerdo a la información, esta última rotura “no tiene relación alguna con la reparación realizada”.

Los cubanos, hartos de las continuas roturas y reparaciones de la Antonio Guiteras, y a sus consecuentes apagones, reaccionaron a través de redes sociales.

“¿Qué revisión hicieron entonces en la parada”, “Ja Ja Ja, no llegó a 24 horas”, “Qué pena me da la Guiteras, no aguantó ni doce horas de trabajo”, expresaron desde las páginas de usuarios que compartieron la noticia, ya que la Unión Eléctrica mantiene limitados los comentarios en su publicación.

El pasado lunes la CTE había quedado fuera del Sistema Eléctrico Nacional también por salideros en las calderas.

Las reiteradas roturas de la Antonio Guiteras y del resto de las termoeléctricas del país, con el consiguiente saldo de apagones, cada vez más insostenibles para los habitantes de la Isla, han llevado a los cubanos a tomar las calles en diferentes ocasiones, como muestra de su descontento. Entre ellas las protestas populares ocurridas los días 19 y 20 de agosto de 2022 en Nuevitas, que son las mayores registradas contra las autoridades cubanas desde el 11 de julio de 2021 (11J).

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.