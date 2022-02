MADRID, España.- La tripulación del crucero Royal Caribean Celebrity APEX rescató a cuatro balseros cubanos la pasada semana, aunque la noticia no trascendió hasta este sábado.

Según informó el medio Only in Dade, los cubanos fueron vistos en una pequeña embarcación en precarias condiciones y sin medios de protección para casos de naufragio; a unas 50 millas de la Isla.

Tras ser avistados en medio del mar picado por un pasajero de la embarcación, el capitán del crucero dio la orden de rescatarlos.

“Nos gustaría agradecer al capitán del Celebrity APEX y a la tripulación por sus esfuerzos para salvar a estas personas”, dijo Only in Dade en Twitter.

MSC Celebrity APEX cruise ship 🛳 they rescued 4 Cuban refugees fleeing Cuba early this week on their return to FLL port.

On behalf of Only In Dade & our community, we would like to thank the Captain of the Celebrity APEX and crew for their efforts in saving these individuals pic.twitter.com/dEdxRkFkwD

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) February 26, 2022