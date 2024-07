MIAMI, Estados Unidos. – Una joven que subió al escenario e intentó abrazar al cantante Oniel Bebeshito, durante un concierto este fin de semana en Camagüey, fue expulsada de la tarima violentamente por el equipo de seguridad del intérprete.

En numerosos videos del incidente, publicados en redes sociales, los internautas criticaron la violencia contra la joven y la inacción de Oniel Bebeshito, que permitió a su equipo de seguridad actuar, sin intervenir.

En los diferentes videos publicados se observa a varios miembros del equipo de seguridad del cantante que toman por la fuerza a la joven, la alejan del cantante y finalmente la lanzan de la tarima por el pelo.

En las grabaciones se escucha decir a algunas de las personas presentes en el público que se trataba del segundo intento de la joven por subir al escenario.

La joven fue identificada en Instagram como “latigrezahp”. “Solo quería tocarlo, no tengo más nada que decir, muchas gracias a todos los que me apoyaron, de corazón muchas gracias”, escribió la joven en esa red social. También asegura que no quiso agredir al intérprete de Marca mandarina.

Los internautas cubanos también reaccionaron a la publicación de Oniel Bebeshito en Instagram, donde el músico compartió fotos del concierto pero no aludió a los hechos. “Es una vergüenza cómo trataron a esa joven, solo quería mostrar su cariño”, comentó un usuario. “Oniel, tus fans merecen respeto, no violencia”, indicó otro.

“No se puede dejar pasar el abuso que tuvieron con la muchacha por parte de la seguridad y por parte tuya igual por permitir que eso pasara”, escribió el internauta identificado como “lesther_blanco”.

“Fue una actitud más que desagradable que permitieras que le hicieran eso a una fanática, creo que se te ha subido la fama para la cabeza y la humildad que mostrabas al inicio era solo para comprar seguidores, muy mal de tu parte y del equipo de seguridad, muy feo todo, solo con haberla mandado a bajar era suficiente, no maltratarla de esa forma como si fuera cualquier cosa”, agregó.

“Habla con tu equipo de seguridad primero para que eviten malos ratos y nadie se suba, y segundo para que aprendan a tratar con profesionalismo este tipo de situaciones que se dan. La mujer no debió subir pero él tampoco tenía que bajarla así, maltratandola, jalándola por los pelos, empujándola tarima abajo, eso fue innecesario”, aseveró “yaquelin_salash”.

