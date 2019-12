Cristina Fernández cita a Fidel en su juicio: “me absolverá la historia”

MIAMI, Estados Unidos.- Pues bien, resulta que Cristina Fernández de Kirchner, ante el tribunal argentino al que llegó acusada de asociación ilícita de 46 000 millones de pesos (unos 700 millones de dólares) durante su mandato, utilizó una de las frases del dictador cubano Fidel Castro y dijo que la historia la absolverá.

La futura vicepresidenta de Argentina aludió este lunes en su juicio a las palabras de Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba en 1953: “Este tribunal seguro es del lawfare y seguro ya escribió la condena. No me importa, sepan, no me importa. A mí me absolvió y me absolverá la historia, y a ustedes los va a condenar la historia”.

De acuerdo a una nota publicada por el diario El Clarín, en su intervención de tres horas ante el Tribunal Oral Federal 2, Fernández se mostró desafiante, como una víctima del gobierno de Mauricio Macri, la prensa y la Justicia.

Fernández aseguró que lucha constantemente contra una supuesta persecución política, y se defendió incluso con una alusión a la dictadura. “No soy amiga de Lázaro Báez, nunca fui amiga de Lázaro Báez, pero no voy a tolerar que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo, eso pasaba en la dictadura, no voy a convalidar eso”.

Báez es un empresario argentino procesado por lavado de dinero, Fernández, por su parte, se enfrenta a nueve juicios, siete de ellos por corrupción durante su mandato en Argentina. Los casos por lo que ha sido llevada ante la justicia de ese país involucran además a su hija Florencia Kirchner, quien se encuentra recibiendo atención médica en Cuba.

Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Alberto Fernández, quien ganó la presidencia de Argentina el pasado mes de octubre, y quien gobernó el país de 2007 a 2015, habló sin responder ni una pregunta del tribunal. “¿Preguntas?, preguntas tienen que contestar ustedes”, dijo.