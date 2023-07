MADRID, España.- Este jueves 6 de julio un grupo de siete migrantes cubanos llegaron a los Cayos de Florida en una embarcación rústica.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y efectivos y de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe (MCSO) respondieron a un desembarco de migrantes en los Cayos de Florida y se encontraron con siete cubanos. Los migrantes llegaron en una embarcación casera esta mañana cerca de Marathon”, precisó a través de Twitter Walter N. Slosar, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de EE. UU.

Como ocurre en todos estos casos, los cubanos serán puestos bajo custodia para su posterior repatriación.

On Thursday, U.S. Border Patrol agents & @mcsonews responded to a migrant landing in the Florida Keys & encountered 7 Cuban migrants. The migrants arrived on a homemade vessel this morning near Marathon. #floridakeys #thursday #usbp #cbp pic.twitter.com/VcU6JCDPUx

