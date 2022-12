MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió este miércoles a 82 migrantes cubanos.

Según informó la entidad a través de un comunicado, la repatriación estuvo a cargo de la tripulación del guardacostas Charles David Jr.

Los balseros habían sido interceptados en varias operaciones cerca de las costas de Florida entre el 19 de diciembre y el 23 de diciembre pasados.

#BREAKING: @USCG Cutter Charles David Jr.'s crew repatriated 82 Cubans to #Cuba, Wed. #DontTakeToTheSea

"Taking to the sea on overloaded, rustic vessels is dangerous and may cost you your life." – Lt. Poulos

Read: https://t.co/ztOhuc9JEM@USEmbCuba pic.twitter.com/o8GqYy6Tp1

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) December 29, 2022