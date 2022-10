MADRID, España.- La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) repatrió este jueves a 58 migrantes cubanos. Según informó la entidad desde la red social Twitter, la repatriación estuvo a cargo del guardacostas Richard Etheridge.

A través de la publicación el lugarteniente Fujimoto alertó sobre el peligro que representa pagar a terceros para trasladar a los cubanos por mar hacia Estados Unidos.

“Pagar a alguien para que traiga ilegalmente a tus seres queridos a EE. UU. es peligroso. No les importa si tu ser querido vive o muere”, señaló.

#Final @USCG Cutter Richard Etheridge's crew repatriated 58 Cubans to #Cuba, Thurs.

"Paying someone to illegally bring your loved ones to the US is dangerous. They don't care if your loved one lives or dies." – Lt. Fujimoto, USCG D7#DontTakeToTheSea @USEmbCuba

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) October 27, 2022