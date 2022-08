MADRID, España.- La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo este martes a 24 migrantes cubanos, tras tocar tierra en Cayo Hueso, Florida.

Los caribeños, que llegaron en una embarcación rústica, fueron puestos bajo custodia, precisó a través de la red social Twitter el agente jefe de patrulla Walter N. Slosar.

La información destaca además que desde el 1 de octubre, inicio del actual año fiscal, los agentes han atendido 216 llegadas de migrantes cubanos a Florida.

Earlier today, 24 Cuban migrants were taken into U.S. Border Patrol custody after making landfall in Key West, Florida on a rustic vessel.

Since Oct. 1, agents have responded to 216 migrant landings in #Florida with over 3,000 encounters. #cbp #borderpatrol #Cuba pic.twitter.com/0W12YqaHyg

