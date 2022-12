MADRID, España.- La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) informó este jueves sobre la detención de 80 balseros cubanos.

“Durante las últimas 24 horas, 80 migrantes de Cuba fueron puestos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. Los agentes con el apoyo de los socios de LE respondieron a cuatro aterrizajes de migrantes en los Cayos de Florida”, precisó a través de la red social Twitter Walter N. Slosar, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos.

