MADRID, España.- Un grupo de 23 migrantes cubanos llegó este 18 de mayo a Islamorada, Florida, en una embarcación rústica.

“Temprano esta mañana, los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos respondieron a un desembarco en los cayos de Florida y se encontraron con 23 migrantes provenientes de Cuba”, precisó a través de la red social Twitter Walter N. Slosar, jefe del sector Miami de la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo a la información, los antillanos fueron puestos bajo custodia federal y serán procesados ​​para la posterior deportación.

En su publicación Walter N. Slosar compartió dos imágenes del velero en que los cubanos realizaron la travesía. A sus lados se leía: “Dios proveerá” y “Aunque el camino sea difícil sigo caminando, Dios está conmigo”.

𝑰𝒔𝒍𝒂𝒎𝒐𝒓𝒂𝒅𝒂, 𝑭𝑳: Early this morning, U.S. Border Patrol agents responded to a migrant landing in the #FloridaKeys & encountered 23 migrants from #Cuba. The migrants were taken into federal custody & will be processed for removal proceedings.#thursdaymorning #florida pic.twitter.com/mq3BZVcOOQ

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) May 18, 2023