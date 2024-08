MADRID, España.- Durante el mes de julio, al menos 18 personas murieron en Cuba como consecuencia de la creciente ola de violencia que azota la Isla, según informó el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC). Estas muertes, ocurridas en diversas provincias del país, se debieron a riñas repentinas, ajustes de cuentas, feminicidios y homicidios durante robos, detalló el Observatorio en su informe mensual presentado este jueves.

Los robos, asaltos y estafas representaron 27 entradas en el registro de protestas y denuncias públicas del OCC en julio. Entre estos incidentes se incluyen desde arrebatamientos de teléfonos celulares hasta el robo de toneladas de alimentos con el presunto fin de revenderlos. Un caso lamentable fue el del adolescente Yan Franco, de 17 años, quien fue asesinado a puñaladas a la salida de un estudio de música en Centro Habana. Una fuente familiar informó a CubaNet que el asesino había sido detenido.

Otro incidente grave fue el asesinato de Efrén, custodio de la tienda en divisas El Rocío en el reparto Bahía (municipio Habana del Este). El cuerpo de Efrén, de 51 años y residente en Regla, fue hallado en un basurero con un machete al lado. Según reportes en plataformas digitales, Efrén fue asesinado mientras trabajaba, presuntamente por ladrones. “Se presume que entraron a la tienda a robar. Al parecer, estaba muy golpeado y habría sufrido tortura”, describió en redes sociales el reportero de sucesos Niover Licea.

El Observatorio señaló también que tres personas murieron atropelladas por vehículos cuyos conductores se dieron a la fuga. También subraya otros sucesos violentos que no resultaron en pérdidas de vidas, pero reflejan la tensión y desesperación de muchos cubanos inmersos en la crisis. Por ejemplo, el carnaval de Santiago de Cuba fue escenario de constantes peleas entre grupos de jóvenes, reflejo de la creciente violencia social en la Isla.

El periodista Rolando Cartaya, autor del informe mensual del proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, destacó la gravedad de la situación en una entrevista con Martí Noticias. Cartaya señaló que en la sección de desaparecidos hubo 13 casos en julio, seis de ellos mujeres y niñas, algo sin precedentes en Cuba. “El robo de las motorinas, prácticamente una ola, y ha habido personas heridas. Es algo que no tiene solución, por lo menos en las condiciones actuales. No parece que por más presión que le pongan a la policía van a poder resolver este problema, y la población está crispada también, está asustada de que, si un hijo sale a la calle, a lo mejor no regresa”, expresó Cartaya.

Por otro lado, el OCC contabilizó un total de 521 protestas y denuncias públicas en julio, que evidencian el descontento generalizado de la población frente a la crisis multilateral que atraviesa el país: la falta de alimentos, la constante represión, las carencias de agua, electricidad y medicamentos.

En el ámbito de la Salud Pública, la situación se agravó en julio por la epidemia de fiebre del Oropouche, sumada a los virus latentes de influenza, dengue y COVID-19. La falta de combustible para fumigar fue una carencia crucial en el control de los vectores, aunque esta es solo una de las muchas dificultades que enfrentan los cubanos ante la propagación de los arbovirus. El OCC reportó tres muertes relacionadas con el dengue en el período. Otras denuncias en este campo incluyeron muertes por negligencia médica, falta de insumos básicos, medicinas y ambulancias, abandono de hospitales, y peticiones de ayuda en redes sociales para conseguir medicamentos o una visa humanitaria médica.

La situación en Cuba continúa siendo alarmante, con un incremento de la violencia y una población cada vez más descontenta con el régimen y las condiciones de vida en la isla.

