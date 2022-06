MIAMI, Estados Unidos. – La periodista cubana María Matienzo creó este lunes una recaudación de fondos en la plataforma gofundme.com para costear los audífonos que permitirían escuchar a su sobrina, una niña de tres años.

Matienzo explicó que su sobrina, que es gemela con otro bebé, nació tras un parto difícil. “Ella, de los dos, fue la que más sufrió. Estuvo un mes en terapia. Las medicinas que le salvaron la vida ―Amicacina y Vancomicina― le provocaron discapacidad auditiva por intoxicación”, detalló.

“Nos dimos cuenta muy temprano. No respondía a los estímulos sonoros como lo hacía su hermano. Desde los seis meses estamos intentando que no sea la ‘pobrecita’ de la familia. Ya tiene casi tres años y aunque es una niña muy sociable e inteligente aún no habla porque los dispositivos que usa generan mucho ruido y apenas puede identificar los sonidos”, también explicó.

Según Matienzo, gracias a una amiga, la familia pudo encontrar una clínica en España que vende los audífonos que necesita su sobrina Patricia, los cuales pueden ser calibrados según la necesidad auditiva de la niña.

“Gracias a esta amiga también hemos logrado un arreglo en el precio pero seguimos teniendo un problema económico. Los audífonos Phonak y Oticón de la gama estándar cuestan 2 500 euros”, explicó Matienzo.

“Para que Patricia pueda un día escuchar y hablar como lo hace su hermano no me queda más opción que pedirle ayuda a todos los amigos que quieran ayudarme. Tristemente con nuestros trabajos no llegamos ni por asomo a esta cifra”, lamentó.

Finalmente, la cubana pidió ayuda aunque fuera compartiendo el enlace de la recaudación de fondos.

