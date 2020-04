Crean aplicación en Cuba para controlar a la multitud en las colas

LA HABANA, Cuba.- La Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba (UCI) lanzó una aplicación dirigida a los llamados “organizadores de colas” y a la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) para controlar la multitud en puntos de venta, según publicó la página en Facebook de Canal USB.

Porter@, nombre que recibió la aplicación, tiene como objetivo controlar la cantidad de veces que compra una persona en un tiempo determinado. Para esto cuenta con las opciones de registrar el carnet de identidad a través de código QR o la entrada manual de esos mismos datos.

“¿Te molestan las colas que nunca se acaban? ¿Te molestan las personas que marcan infinitas veces y no puedes comprar tus productos? Con esta aplicación puedes controlar una cola garantizando que una persona pase solo una vez, durante un tiempo determinado, mediante el escaneo de forma fácil y rápida de su carnet de identidad”, explicaron los desarrolladores del software en el sitio de descargas de aplicaciones apklis.cu (disponible solo desde Cuba).

El funcionamiento del programa, disponible para sistema Android, consiste en crear una nueva cola y escanear los datos del cliente usando en código QR del carnet identidad, si una persona ya registrada quisiera volver a comprar dentro de un tiempo no permitido, la aplicación avisaría con un sonido algo brusco después de escanear los datos de esa persona.

“Aunque la aplicación sirve para racionar los productos de forma más efectiva de cara a la población, no me gustaría que mis datos estuvieran en manos de quien sabe cuántas personas por ahí. No tiene sentido”, dijo Emma Suárez a CubaNet.

Foto del autor Aplicación. Foto del autor

La venta limitada de productos en la Isla está a la orden del día debido a la escasez, agudizada por la reciente crisis pandémica de la COVID-19. Por lo general los puntos de venta son organizados por la PNR, quienes realizan la función de porteros.

Para burlar las restricciones y poder comprar más de una vez, los cubanos marcan varias veces en una misma cola. Para combatir este tipo de trucos fue que se programó la aplicación Porter@.

“Esto es una subestimación épica de cómo funciona la sociedad, pero ojalá que la usen”, dijo en un comentario Fidel Alejandro Rodríguez.