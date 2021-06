MIAMI, Estados Unidos.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) exigió este martes a las autoridades cubanas que liberen “de inmediato” al periodista Lázaro Yuri Valle Roca, retiren los cargos en su contra y permitan que la prensa informe libremente, de acuerdo a una alerta emitida por dicho Comité en su página web.

Valle Roca fue detenido el pasado 15 de junio y se encuentra desde entonces bajo investigación en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, en La Habana, informó su pareja, Eralides Frómeta.

El activista y comunicador independiente lleva ocho días incomunicado en Villa Marista, no le han permitido ni hablar con su esposa, a quien las autoridades tampoco han dado respuesta del habeas corpus interpuesto a su favor. “A él no le han permitido una llamada telefónica. A mí nadie me ha llamado”, denunció Frómeta.

Las autoridades citaron a Valle Roca para cerrar una supuesta investigación por desacato en 2020, señaló un comunicado del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), sin embargo, “las autoridades emitieron engañosamente esa citación para detenerlo”.

Frómeta dijo la pasada semana que los agentes policiales detuvieron a Valle por publicar en las redes sociales una protesta que tuvo lugar días atrás en La Habana, y además lo vinculan a dos acciones opositoras donde se distribuyeron octavillas en La Habana, algo que la mujer desmiente.

Él “estaba caminando por la calle Galiano el 13 de junio cuando vio caer de una azotea octavillas sobre las reformas democráticas que necesita Cuba”. El periodista hizo entonces una grabación de los sucesos para luego publicarlos en la red social de Facebook.

De ser procesado por su publicación en redes sociales Valle Roca estaría siendo víctima del Decreto-Ley 370 del régimen cubano, que establece un amplio control por parte del gobierno sobre Internet y las redes sociales, y sobre qué se publica.

